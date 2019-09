El Paquete Económico 2020 representa una buena oportunidad para que, dentro de lo inercial que se presentó, por la coyuntura que vivimos, la sociedad mexicana aproveche este histórico momento de cambio para hacer ajustes de fondo en lo que se refiere a la hacienda pública. La hacienda pública se compone de tres grandes elementos: los ingresos del Estado —impuestos, derechos, venta de activos—, el gasto público —comprometido y programable— y, la deuda. Estos elementos constituyen la estructura de las finanzas públicas. En todos hay deficiencias estructurales. Este gobierno tiene la oportunidad de corregirlas. El profundo cambio que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está implementando al régimen es nuestra gran oportunidad para arreglar de manera democrática e incluyente las fallas estructurales, ingresos, gasto y deuda pública.

A lo largo de los últimos 36 años se comenzó, como característica de la política económica, con la idea de que el gobierno tuviera como eje central disciplina fiscal; en otras palabras, sujetarse a gastar lo mismo que recauda. No obstante, en las últimas décadas el gobierno de la República no ha logrado una disciplina fiscal real, sólida y duradera. Por ejemplo, en el año 1994, con el error de diciembre, fue imposible no adquirir deuda, así como utilizar recursos de los contribuyentes para el rescate bancario, que salvó al sistema de pagos y a millones de ahorradores, empero a costa de la disciplina fiscal y mayor endeudamiento. En el siguiente sexenio, con el presidente Vicente Fox, si bien la deuda del país bajó de manera importante, se gastaron enormes cantidades de dinero producto de los altos precios del petróleo y una planta productora de crudo muy importante. Los dos sexenios siguientes de Calderón y Peña tuvieron un cuestionable manejo fiscal; entre ambos gobiernos subieron la deuda mexicana de 5 billones a 10 billones, simplemente la duplicaron, llevándola irresponsablemente a casi el límite de lo permisible en estándares internacionales; únicamente al final del sexenio pasado se hizo un esfuerzo para bajarla de 48% a 45% con relación al PIB. El elevar el nivel de deuda tan arriba y haberla ejercido sólo en gasto corriente no fue suficiente para Peña Nieto, sino que, además, al arranque de ese gobierno se aumentaron los impuestos con mayor impacto a las clases medias en plena desaceleración económica.

Para los gobiernos mexicanos ha sido difícil lograr una disciplina fiscal, si bien han estado consientes de la premisa básica de alcanzar superávit primario en cada ejercicio presupuestario. Desde el punto de vista fiscal, el actual gobierno ha comenzado con el pie derecho en lo que se refiere a superávit y de manera aún más relevante, al sujetarse estrictamente a lo que se ingresa y aún más importante, siendo una administración austera, además viene cuidando como pocos los recursos de los contribuyentes, evitando la corrupción. Estos elementos son dignos de tomarse en cuenta. No obstante, aún no se ha tenido el tiempo de impulsar los cambios suficientes para superar las debilidades estructurales en materia fiscal. Las potentes iniciativas de cambio orientadas a sustituir el régimen político y el modelo económico de desarrollo no han llegado a establecer todavía una estrategia para disminuir la economía informal, la que nos ilustra que en México sólo cuatro personas que generan ingresos pagan impuestos, mientras los otros seis, ganando dinero, no lo hacen; en el caso de los estados del sur esta proporción es de dos a ocho. Por más esfuerzos y estrategias de fiscalización que se lleven a cabo no es ya posible seguir pretendiendo que sólo 40% de los potenciales contribuyentes sostengan al país entero; en otras palabras, se corre el riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro.

Igualmente, es pertinente aprovechar el cambio que pidió el electorado para finalmente darle verdadera progresividad a los impuestos sobre la renta y al valor agregado, progresividad que en realidad no tienen. Esto incluye tasas más bajas del ISR para las clases medias y generalizar el IVA a todo el consumo, incluidos alimentos y medicinas pese a la oposición de los grandes productores de lácteos, alimentos y demás empresas interesadas en bloquear la progresividad de nuestros impuestos. Por el lado del gasto, es plausible el esfuerzo de austeridad y combate a la corrupción que se hace actualmente, sin embargo, hace falta una total reingeniería que parta de la elaboración de presupuestos base cero para que todos y cada uno de los programas de gobierno se revisen midiendo estrictamente su rentabilidad financiera y social. La virtud del Paquete Económico 2020 está en su capacidad de demostrar a la sociedad la necesidad imperiosa de aprovechar el momento de cambio que vivimos para corregir de fondo las deficiencias estructurales que tenemos en materia fiscal en sus tres componentes: impuestos, gasto y deuda pública.