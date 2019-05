Después de una lectura rápida al Plan Nacional de Desarrollo (PND) —porque sería una pérdida de tiempo dedicarle una tesis doctoral— redactado por nuestro presidente posneoliberal, qué podemos decir.

Intentando encontrar las claves para descifrar la 4T —como los obsesivos con un autor de novela buscamos las causas para encontrar al culpable—, los que llevamos tiempo en ello y hemos leído parte de sus libros, discursos, historia, biografía y sobretodo actos, podemos decir que no es un plan, tampoco nacional y menos de desarrollo, al menos si lo asimilamos con lo que jurídicamente y en la doctrina social cristiana significa el término.

Se indican metas muy vagas, acabar con la corrupción o “derogar el neoliberalismo”, la austeridad republicana, ciertos principios que ha venido repitiendo desde su libro 2018: La salida (por ejemplo, cómo la mafia del poder empobreció a México), que el neoliberalismo es peor que un veneno de cobra, sin, definirlo pues es un término análogo. Se señalan dichos culpables, los neoliberales, sus hijos y los hijos de sus hijos, que son peores que Satanás y que constituyen el infierno en la tierra —en lo que no lo empieza a ser la 4T—, por lo que podemos aplicar la frase de Alicia en el país de las maravillas: si no sabes a dónde ir ya estás perdido, adicionando la frase que se repite en el mundo empresarial de que no se puede mejorar lo que no se puede medir, por lo que podemos cuestionar cuando señala que al final del sexenio creceremos a 6%, ya no 4%, cómo va a ser si no es con un sombrero de prestidigitador del que salen conejos. Además, no señala un pequeño detalle: los cómos. Pero hay que hacerle caso a sus cifras, no a las del Fondo Monetario Internacional ni a las de las calificadoras, que son erróneas y estas últimas deben ser expulsadas próximamente del país en la siguiente vez que no exista esta coincidencia con las cifras de AMLO. Lo que piensen los demás o los que critiquen el plan son “conservadores”. AMLO podría decir como el gran filósofo Hegel: si la realidad no es como la pienso, peor para la realidad. Creo que con esto ya hemos demostrado por qué no es un plan, sino más bien una declaratoria de buenas intenciones, mezclada con narrativas simplonas, poemas utópicos y un poco de novela picaresca, que no deben utilizarse en un documento que teóricamente será la madre de referencia de todo el sexenio.

Tampoco es nacional, porque no hace referencia a los dos Méxicos que conviven al mismo tiempo: el del norte y del Bajío, exportador y con alto crecimiento económico, incorporado al TLCAN y esperemos que próximamente al T-MEC, y el del sureste, que la 4T quiere subir al tren del desarrollo con grandes obras de infraestructura, algunas en industrias que van de retirada —como el petróleo— y la falta de impulso de las energías renovables. La abrogación de la reforma educativa de Peña Nieto —con los aspectos positivos de la misma, sobretodo la evaluación de la calidad educativa—, por lo que volveremos a unos moldes educativos de hace cuatro décadas.

¿Es de desarrollo? Según la naturaleza del escrito desde el punto de vista literario, yo adelantaría primero la pregunta del sexenio: ¿Lograremos que se concrete o inicie la 4T? La 4T es un mito narrativo, como el buen salvaje de Rousseau, una historia que había que inventar ante la pérdida de narrativa de los prianes, pero que sólo existe en la imaginación de AMLO y de sus seguidores. ¿Qué evaluación podemos hacer del PND, documento que servirá de listón al gobierno federal? Como quizá diría Chesterton: este tipo de documentos hay que analizarlos como los cuentos de hadas, quizá con la lógica del niño logramos que el paraíso terrenal se quede corto comparado con las promesas de la nueva novela. Así, creceremos al grado que desee nuestro príncipe, Andrés Manuel López Obrador. Cualquier acercamiento con la realidad será pura coincidencia, o prueba de que nunca nos gustaron los cuentos de niños y tenemos el carácter deprimido, o lo peor de todo, somos aburridos conservadores.

*Máster y doctor en derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del Área de Competencia, Protección de Datos y Consumidores del despacho Jalife& Caballero.