Para millones de personas el Metro de la Ciudad de México es indispensable en su vida cotidiana. Para otras es un transporte alternativo para recorrer grandes distancias y evitar el agobio de calles paralizadas y desordenados autobuses.

Los turistas confían en él para conocer la ciudad. Algunas personas nunca lo han usado, lo ven como algo ajeno, hasta peligroso. Sin embargo, el Metro es de todos: un bien común que millones valoramos y todos debemos preservar y proteger.

El espacio público no puede vivirse como tierra de nadie, como no lugar que a nadie interesa. Es un espacio de convivencia en la diversidad, de manifestación y construcción de ciudadanía, un ámbito común cuya preservación depende de todas y todos nosotros. En esta capital, desde luego, para muchos la calle es un basurero, un ring, una selva donde cada cual puede hacer lo que quiera, y nadie se hace responsable. Hay también quienes saben que la vida en comunidad mejora con un espacio público seguro, digno y hospitalario y promueven iniciativas para lograrlo. Estas acciones, indispensables, no bastan. Personas o comunidades pueden reforestar o limpiar camellones o parques, protestar por el pésimo servicio del transporte o la falta de agua, pero no pueden hacerse cargo del buen funcionamiento, ampliación y mantenimiento de los servicios públicos, la red de transporte en particular. Ésta es responsabilidad de las autoridades, que deben velar por los intereses y bienes comunes, “servir a la ciudadanía”.

Sin adelantarnos al peritaje que determinará las causas del terrible desplome en la estación Olivos de la Línea 12 hace ya una semana, quienes usamos el Metro sabemos que la dejadez, la negligencia de las autoridades, es un factor ineludible en el lamentable estado de todas las líneas, y probablemente decisivo en el colapso que ya costó la vida a 26 personas, dejó a más de ochenta heridas y ha duplicado o triplicado el tiempo de viaje de quienes viven en Tláhuac, o más allá, y trabajan en otro punto de la ciudad. Si ya en 2015, Claudia Altamirano documentó que vivimos en la “ciudad más dolorosa del mundo para transportarse”, en 2019 Gerardo Velarde deploró la “normalización del deterioro” del Metro y advirtió que “lo peor está por venir” (Nexos).

“Lo peor” (hasta ahora) ya llegó. No cayó como rayo en cielo despejado sino tras un cúmulo de fallas, unas más graves que otras, como el incendio del centro de control en que murió María Guadalupe Torres, policía bancaria , 31 personas se intoxicaron y, por la suspensión de seis líneas, millones padecieron por días el vía crucis de cruzar una ciudad con un sistema de transporte insuficiente que ni siquiera por la pandemia evita el hacinamiento. ¿Qué hicieron entonces las autoridades? Un peritaje, conferencias de prensa, “control de daños”.

Apenas cuatro meses después, otro siniestro, trágico, derruye la confianza que, por necesidad o terquedad, intentamos mantener en la seguridad del Metro y, si acaso, en el sentido común de las autoridades. No sólo porque se trata de una catástrofe anunciada, que afecta muy hondo a una amplia población cuya calidad de vida había mejorado y debía mejorar mucho más; también porque en la carpa política se repiten las mismas malas actuaciones, los guiones huecos, el mismo afán de eludir responsabilidades. Decir “yo sólo soy la directora del Metro” o culpar a administraciones previas cuando, durante más de dos años, se han desoído las denuncias de trabajadores, ignorado las quejas por el deterioro de instalaciones y vagones, minimizado la peligrosa saturación en Tacubaya o Pantitlán en horas pico, exhibe un grave desfasamiento entre la sociedad y este gobierno.

Perdidas en sueños de poder transexenal, las autoridades capitalinas justifican una caprichosa “austeridad” y niegan la realidad; esta realidad cotidiana donde lo que importa, y nos duele, es el sufrimiento de las familias y las comunidades, la agudización de la precariedad, la decadencia del espacio público.

