El Legislativo mexicano y la relación bilateral con Estados Unidos

Las opiniones de las y los diputados federales en materia de política exterior son trascendentales porque su influencia en el presupuesto asignado a las labores de las instituciones que la ejecutan (como el Servicio Exterior, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior o la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional) es proporcional a la importancia que estas asuman en sus agendas y preferencias personales. Desde luego, ahí están las comisiones de Relaciones Exteriores y la de Asuntos de la Frontera Norte, pero también el grupo de amistad México-Estados Unidos. Si bien el Senado aprueba los nombramientos de los embajadores y cónsules generales, el presupuesto originado en la Cámara de Diputados determina la viabilidad financiera de las misiones en el extranjero. La ampliación de la red consular en Estados Unidos, que continúa siendo una necesidad operativa, depende de la capacidad fiscal del Gobierno federal.

La misión de Voto Informado UNAM es conocer las opiniones de las y los candidatos a puestos de elección popular, en 2021 tocó el turno a quienes aspiraban a diputaciones federales. Se entrevistó a más de 1500 personas en este rubro. Para el estudio de las relaciones internacionales de México, la respuesta a la pregunta “A partir de 1º de diciembre de 2018 ¿qué tanto considera que ha incrementado o disminuido la cooperación con Estados Unidos?” resultó la más importante. Se consideran las respuestas de todas y todos quienes contendieron en esa elección, no sólo de quienes la ganaron y conforman actualmente la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.

Cuando se analizan los datos de la citada pregunta del cuestionario de Voto Informado en 2021 con respecto al partido político que los postuló, 90% de los candidatos de Morena dijeron que la cooperación bilateral con Estados Unidos había incrementado mucho o algo; 70% de los del Partido del Trabajo (PT) y 52% de los del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) opinaron igual. Por otro lado, en la oposición, prácticamente 9 de cada 10 candidatos del Partido Acción Nacional dijeron que la calidad de la relación con Estados Unidos había disminuido algo o mucho, básicamente una opinión espejo de aquella que manifestaron los miembros de Morena.

Considerando una segmentación por entidades, se pensaría de entrada que hay ciertos estados que podrían tener una opinión más favorable de la relación bilateral. Campeche, Tabasco y Chiapas son los estados cuyos candidatos consideraron (en mayores porcentajes) que México y Estados Unidos habían mejorado algo o mucho su relación desde que la actual administración federal inició, con 86%, 60% y 57% respectivamente. El común denominador parece ser la región sureste, con aspectos electorales comunes entre ellos, pero sin vínculos comerciales aparentes con el país vecino. En el otro extremo de la escala se encuentran Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas, donde 78%, 64% y 55% opinaron que la cooperación con el vecino del norte había disminuido algo o mucho. Dos de estos tres estados son gobernados por partidos de oposición, siendo Aguascalientes el único estado en donde durante el proceso electoral de 2022 estos partidos mantuvieron una ventaja consistente en las encuestas para la gubernatura frente al partido del presidente López Obrador.

En relación con la edad, más de la mitad de las y los candidatos en cuatro de los segmentos (desde los 33 hasta los 65 años) dijeron que la cooperación con Estados Unidos había disminuido algo o mucho. Visto desde el grado educativo, este mismo resultado se replicó en todos quienes dijeron tener cuando menos la preparatoria terminada, alcanzando 71% entre quienes afirmaron contar con posgrado. No es coincidencia que estos dos factores (edad y educación) se correlacionen en este tema, aquellos mayores de 30 años son suficientemente maduros para recordar la calidad de la relación bilateral en los últimos dos sexenios y, generalmente, no hay muchos candidatos menores de esa edad que cuenten con doctorado. Aquí es importante separar los efectos de los dos años de la administración de Donald Trump, mismos que muy seguramente están influenciando la muestra, sin embargo, los (bastante públicos) desencuentros que ha tenido el gobierno mexicano con el presidente Joe Biden, en particular en materia comercial y de política energética a partir de 2021 son demasiado recientes para ser ignorados.

La política exterior no es, tradicionalmente, uno de los temas más importantes en las campañas legislativas, de hecho, tampoco en las presidenciales. Sin embargo, redefinir una política exterior integral de Estado, con apoyo multipartidista y que sea producto del reconocimiento de los intereses nacionales más que la temporalidad es una tarea pendiente que no puede ser ignorada por mucho más tiempo.

*Jesús Isaac Flores Castillo es coordinador General Adjunto de Voto Informado.