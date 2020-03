Dice el presidente que si la primera figura del país no es corrupta o, mejor aún, parece no serlo, los demás funcionarios de niveles inferiores no lo serán. El ejemplo es una buena manera de generar comportamientos entre las personas que nos rodean. Lo saben los padres y lo saben los funcionarios públicos.

Las imágenes son sospecha de realidad. En efecto, son el peor enemigo del discurso. Se acaban convirtiendo en la realidad a secas. Lo que parece se convierte en realidad y la realidad acaba convirtiéndose en lo que la imagen proyecta.

Cuando el presidente dice que lo de la salud se manejará por profesionales y no por política, uno no entiende qué anda haciendo besando niños y señoras en sus giras. En ese momento lo convierte en un mensajero profundamente confuso y profundamente contradictorio. Ese es el ejemplo que nos muestra y ese es lo que permea en la sociedad.

Unas cuantas imágenes ilustran. Le dice a su jefe de oficina presidencial en junta que hay que generar inversión en energía y otros rubros y, saliendo de ella, Romo anuncia que habrá inversiones en Pemex y en proyectos conjuntos con dicha empresa para generar crecimiento, a petición del presidente.

Al día siguiente el propio jefe lo desmiente y dice que no habrá asociaciones entre el capital privado y el público.

Hace un año fue a la reunión icónica de los banqueros y del gran capital financiero de la 15º economía del mundo y les dice: el año que entra estaremos hablando de crecimiento de 4% y de mayor igualdad y desarrollo. Mentira enorme que no cumplió.

Este año se vuelve a reunir con ellos y les echa la pelota. Nomás por aclarar: no importa que el Covid-19 haya golpeado todas las economías del mundo capitalista occidental, al que pertenecemos. Él se da el lujo de besar niñas y abrazar a todos como si fuera un reto a los demás.

No importa que las bolsas estén sufriendo una perdida significativa en cada una de sus empresas.

No importa que el petróleo mexicano se esté vendiendo 30% por debajo de las previsiones presupuestarias y de ingresos, lo que significará para AMLO que no tenga financiamiento para sus programas clientelares. Y eso no es de los conservadores, sino de la realidad.

No importa que el clima de desconfianza que ha generado en los últimos 18 meses sea catastrófico. Lo que importa es que él no es como los otros. En el mundo real eso es una declaración llena de ternura. Nada más. Un jefe de Estado está obligado a mucho más en la imagen y en la acción y en las decisiones.

Esta historia inmediata acaba con un lamentable evento. Como los banqueros saben con quien se enfrentan, sencillamente guardan silencio y le aceptan de manera silenciosa y condescendiente su discurso: “Están todas las condiciones para crecer”, dice.

En la vida nacional el asunto es crucial, lamentable y hasta irresponsable, pero tiene consecuencias más abajo. Pongo un ejemplo: existe un viejito, con ánimos de novillero. Famoso por muy malas razones. Ha sido acusado de acosador y ha logrado fama de prácticas deshonestas.

Ha propuesto recientemente que las elecciones de directores y del rector en la UNAM sean por voto directo. A la AMLO, o sea a la chaira.

Se le olvida que eso ya pasó entre los años 30 y 40 del siglo XX, debería saberlo y saber que la consecuencia fatal, entonces, fue que por votos se negociaban calificaciones y otras cosas más. De ese fracaso venimos, por eso hoy existe la junta de gobierno.

En cualquier caso, este hombre de la tercera edad, con ánimos serviles al poder: Eduardo López Betancourt, se ha convertido en el ariete del poder dentro de la facultad de derecho de la UNAM, de esto que no tiene sentido o frente a logros concretos y evidentes.

En un ánimo moral, y como decano de la facultad de derecho y presidente del tribunal universitario, donde las quejas de acoso o abuso a mujeres se procesan, ha sido él mismo acusado de abuso a mujeres sin que nadie le haga ver su anacronismo y su hipocresía.

AMLO y López Betancourt comparten en la presidencia y en la presidencia del tribunal universitario el mismo problema: su imagen es preludio de sus contradicciones.

Están dispuestos a imponer una visión propia de su ignorancia. Están dispuestos a no perder sus pírricas convicciones grandilocuentes y sus traiciones y comparten, sobre todo, la idea de que con reuniones masivas la razón les asiste, porque son capaces de contratar por una u otra vía a los seguidores de sus ideas. Nada menos, pero nada más.

AMLO besa niñas, irresponsablemente, en medio de una decisión de distancia para que nadie se contamine, lo que lo convierte en un irresponsable contrario a lo que dicta su Secretaría de Salud, o según los científicos que a él le valen nada. Como espejo López Betancourt quiere generar un problema, acusando falsamente a quien no sea servil a lo que desea.

El presidente es ejemplo, tiene razón AMLO, para lo bueno y para lo lamentable, también.