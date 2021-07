En 1952 el etnomusicólogo y cineasta experimental Harry Smith recopiló una serie de grabaciones de música góspel, blues, cajún, canciones tradicionales Apalaches registradas entre 1927 y 1932. Este conjunto de grabaciones provenía de distintos rincones del territorio estadounidense y mostraban una diversidad de sonidos que no habían sido homogeneizados aún por los medios de comunicación masiva. La colección conocida como la Anthology of American Folk Music inspiró un resurgimiento del género e impactó a personajes como Dave Van Ronk, Bob Dylan, Peter, Paul & Mary, Joan Baez y a toda una generación de folkloristas.

Dos décadas después, Smithsonian Folkways hizo una revisión histórica sobre la historia del jazz, documentando la riqueza de este género estadounidense desde el ragtime de Scott Joplin, el blues de Robert Johnson, Bessie Smith, las bigs bands y orquestas de Louis Armstrong, Duke Ellington, hasta el conjunto de John Coltrane y las experimentaciones de free jazz de Ornette Coleman.

El Instituto Smithsonian, el complejo de museos, educación e investigación más grande del mundo continuará con esta tradición de exploración musical con una nueva compilación que hará un reconocimiento a las aportaciones musicales del hip hop y el rap en la cultura moderna. The Smithsonian Anthology of Hip-Hop and Rap seguirá la tradición de sus legendarias compilaciones sobre música folklórica y jazz con otro género que, aunque inició como una expresión puramente estadounidense se ha extendido hacia todos los rincones del planeta.

A través de Smithsonian Folkways Recordings, su brazo discográfico, el Smithsonian celebrará la historia de este género que nació en los parques del Bronx, en Nueva York, con las fiestas de Kool Herc y los experimentos en las tornamesas de Grandmaster Flash y Afrika Bambaataa en busca de sampleos escondidos en discos obscuros. Las raíces del hip hop se pueden rastrear hasta la música africana, los sonideros de Jamaica, el góspel, blues, jazz, disco, funk, rock y a lo largo de los últimos cincuenta años se ha mezclado con otros sonidos y ritmos para crear nuevos géneros.

La compilación de 129 canciones traza las líneas musicales que conectan “King Tim III (Personality Jock)” de Fatback Band y “Rapper’s Delight” de Sugarhill Gang —consideradas las primeras canciones del género— hasta la obra de Nick Minaj, Kanye West, Lupe Fiasco o Drake. Nos ayuda a entender la importancia de “The Message” de Grandmaster Flash & The Furious Five como una canción de protesta que retrataba la desigualdad social de los afroestadounidenses en los años ochenta, algo que ya habían abordado artistas como Marvin Gaye, Stevie Wonder o Billie Holiday. Y es también un antecedente de cuando Chuck D, de Public Enemy, vociferaba que el hip-hop era fuente de la verdad sobre la realidad de los afroamericanos.

The Smithsonian Anthology of Hip-Hop and Rap celebra las aportaciones de Run DMC, Beastie Boys, Snoop Dogg, T. La Rock, Ice T, LL Cool J, Stetsasonic, N.W.A., Public Enemy, Tone Loc, Jungle Brothers, Queen Latifah, A Tribe Called Quest, De La Soul, Salt-N-Pepa, Digable Planets, The Notorious B.I.G., 2Pac Shakur, Missy Elliott, Outktast, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y más. Blondie hace una aparición especial con “Rapture”, una de las primeras canciones que adoptó el hip-hop dentro de las corrientes principales del new wave y del punk, de la misma forma que lo hizo “The Magnificent Seven” de The Clash en 1980.

La curaduría de este trabajo fue realizada con los conocimientos y aportaciones de los raperos Chuck D, de Public Enemy, MC Lyte; el líder de The Roots y educador musical, Ahmir ‘Questlove’ Thompson; el historiador y periodista Jeff Chang, el académico Mark Anthony Neal, el productor 9th Wonder y los exejecutivos de Def Jam Records Bill Adler y Bill Stephney.

El hip-hop y el rap ayudaron también al desarrollo de otras expresiones artísticas vinculadas con el arte, la danza, la pintura y medio siglo después estos ritmos nos siguen contagiando e inspirando para crear nuevas formas musicales.

Al igual que la Anthology of American Folk Music, el hip-hop ha inspirado a nuevas generaciones en todo el mundo a crear un nuevo sonido y a lo largo de su historia nos ha enseñado de dónde proviene ese mítico ritmo que nos sigue poniendo a bailar.

