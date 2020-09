Las convicciones definen a una persona. Somos lo que hablamos, lo que decimos, el lenguaje que usamos. Y cuando lo usamos, las palabras no se quedan en el viento. Menos ahora. Nos graban, nos acusan, nos demostramos, somos lo que hablamos y queda memoria.

El que por fin llamó 2do informe del presidente, a pesar de haber querido romper esa obligación de ley, en la semana, quedará como una pieza inverosímil de la discursiva y, sobre todo, de la realidad nacional.

La definición del informe es el de las ausencias. En un acto que en toda republica se considera el momento culminante de un año de trabajo. El momento en que todos los poderes se reúnen para escuchar cual es el estado que guarda el país, las finanza, y la situación general de los que en él trabajan. El momento en el que, sobre todo la representación popular, el Congreso escucha lo que habrá de evaluar de lo autorizado en el presupuesto y lo que habrá de evaluar a través de la Auditoria Superior de la Federación, el presidente logra estar ausente.

No se presentan el Presidente de la Corte y no se presenta el Fiscal General. Por las razones que hayan sido el presidente de la republica solo atina a llamarlos soberbios de su libertad, cuando él es el único culpable de que no estuvieran ahí, ya fuera por sus políticas, por sus filtraciones, por sus amenazas o por sus confrontaciones frente a lo que él llama su tarea fundamental que es la de “moralizar al país”. Con toda honestidad ese señor no tiene porque moralizarme a mi y para efectos prácticos a nadie más. Esa no es la tarea de un jefe de Estado. Su tarea es que se cumpla la ley y que en el margen de la ley las personas se comporten y conduzcan sus acciones. La moral es asunto de la iglesia, de los padres o de quien sea, pero no del jefe de una nación.

Estuvieron ausentes los muertos de la pandemia y su mal manejo. Un minuto de silencio que parece más un acto de hipocresía y de cinismo. Estuvieron ausentes las razones y las explicaciones de porque tenemos cerca de 1500 empleados de la salud que han fallecido por estar mal protegidos. Estuvieron ausentes las explicaciones sobre la falta de medicamentos para los niños enfermos de cancer. Estuvieron ausentes las cifras crecientes sobre la delincuencia organizada, los femenicidios y los secuestros. En reclasificación de delitos, como por ejemplo secuestro ahora se le llama delito contra la libertad, esconden las vergonzosas cifras en las que el país ha caído por culpa de la irresponsabilidad y una estrategia fallida para atender estos problemas.

Estuvo ausente la cultura; las cifras sobre educación y un kilometro de carretera, jamás fue reportado. De la falta de inversión por desconfianza; del desastre en el que se ha convertido Pemex y la CFE, no se habló. De la destrucción institucional o de cómo la deuda ha crecido, tampoco.

En una palabra el país estuvo ausente del informe. El presidente creo un país en su cabeza y lo reportó como le hubiera gustado verlo, no como está verdaderamente. Esa es la realidad y esa es la tragedia. Un informe imposible que el presidente omitió porque demostraría por boca propia, el fracaso de su gobierno y el fracaso moral de sus intenciones.