El mosaico del G20 pocas veces ha sido radicalmente variopinto como el que se presenta en Buenos Aires. La cohesión temática será inexistente, por lo que la duda es: ¿Los países saldrán más distantes de lo que están en la actualidad?

Donald Trump asiste a las cumbres multilaterales para colocar dinamita en sus agendas; Theresa May se encuentra en tránsito, del multilateralismo (Unión Europea) a la miopía nacionalista (Brexit); Xi Jinping encontrará un Buenos Aires mucho más asiático que hace 10 años, es decir, se sentirá como en casa; Erdogan buscará la mirada del príncipe criminal saudita, Mohammed bin Salman, para recordarle que tiene en su poder el video del desmembramiento de Khashoggi a manos del escuadrón de la muerte que envió; Peña Nieto firmará el acuerdo comercial con Trump y Trudeau, aunque el canadiense se pondrá una bolsa en la cabeza por pudor surrealista (refrenda un acuerdo comercial pero bajo el yugo arancelario de Trump al acero y aluminio); Kushner recibirá una estrellita en su frente de parte de Peña como muestra del amor que siente por Videgaray; Macron intentará introducir su dedos a la profunda herida diplomática que abrió en la humanidad de Trump el pasado 11 de noviembre en París cuando lo regañó en público y amenazó con crear un ejército europeo para que se lleve a su OTAN a otro continente; Putin le dirá Bin Salman que reconozca su acto criminal y dé por terminada su guerra en Yemen; el anfitrión, Macri, tendrá que cambiar sus expectativas: hace un año preparaba a su país para regresar a la liga global de las naciones pero la realidad económica de su país está en el mismo nivel del Boca-River, en la segunda división.

La ausencia de cohesión temática demuestra la falta de liderazgos. Es notable que Donald Trump marginó a su país del liderazgo internacional desde hace tiempo. Lo confirmó el 2 de junio del 2017 en una conferencia en la Casa Blanca. Anunció que no firmaría el Acuerdo de París. Total, gente “inteligente” como él no cree en la ciencia. (Así lo pensaba Mariano Rajoy desde la presidencia de España; “Si nadie garantiza ni qué tiempo hará mañana en Sevilla, ¿cómo van a decir lo que va a pasar dentro de 300 años? Yo sé poco de este asunto, pero mi primo supongo que sabrá. Y entonces dijo: He traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que hará mañana en Sevilla”; El País, 21 de octubre del 2007).

El martes, Trump presumió al diario The Washington Post su ignorancia sobre el cambio climático. Mencionó que personas “inteligentes” como él no creen en los efectos que acarrea la contaminación. “Uno de los problemas que tiene mucha gente como yo, que tenemos niveles muy altos de inteligencia, no necesariamente somos creyentes (del cambio climático). Mira, el aire y el agua que tenemos aquí están limpios”, comentó al reportero Philip Rucker.

Para Trump, el impacto del cambio climático lo vive en el Despacho Oval, es ahí donde sostiene una guerra muy peligrosa en contra de las agencias de inteligencia de su país personalizadas en Robert Mueller, el fiscal especial que, como si de dosis de veneno se tratara, le dosifica a Trump cada vez que revela decisiones de su pesquisa sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales. En menos de una semana Paul Manafort y Michel Cohen rompieron el pacto con el fiscal al aceptar que mintieron en sus respectivas declaraciones. Para Trump, Mueller es más peligroso que Kim Jong-un.

Migración global

Desde México al estallido de la guerra civil en Siria poco caso se le hizo. Entre sus efectos, la inmigración, se ha convertido en bandera de guerra para los hípernacionalistas y xenófobos, como el italiano Matteo Salvini y el húngaro Viktor Orban. La mitad de la población siria se encuentra desplazada o refugiada; 11 millones. El tema se abordará en Buenos Aires porque por el efecto mariposa, ya llegó a América: Venezuela, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala viven el fenómeno mientras que Trump lo agrega a su modelo distópico.

El personaje más relajado de la cumbre será Xi Jinping. Llega con 9,000 millones de dólares en su portafolio para prestárselos a Macri. La base espacial o militar que pactó el presidente chino con la entonces presidenta Cristina Fernández, revela el nivel de intereses del país asiático en el país y en toda América Latina. Tres meses atrás pactó su nuevo idilio diplomático con El Salvador, y ahora, lo hará con López Obrador.

En efecto, el G20 llega desmembrado a Buenos Aires porque que la confianza entre sus miembros se ha debilitado. ¿Con qué credibilidad se leen las sanciones de Trump a Nicaragua y Venezuela si su liderazgo ha sido liquidado por su propio desinterés por la globalización?

Nicolás Maduro y Daniel Ortega han de estar contentos por la devaluación moral de Trump. Su solidaridad con el príncipe saudí es asombrosa.

La geopolítica cambia a pasos agigantados. Por ejemplo, con el Brexit aplaudido por Trump, Estados Unidos pierde a un aliado histórico que le cuidaba sus intereses en la Unión Europea. Se dice fácil.

