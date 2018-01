No cabe duda que el caso de Javier Corral expuso los excesos en los que puede incurrir la Secretaría de Hacienda, gracias a las enormes facultades de las que goza para asignar o no, presupuestos adicionales a los estados. Se desnudó la verdad de la relación de subordinación financiera y, por tanto, política, de las entidades ante los funcionarios hacendarios. Sin embargo, las decisiones partidistas sobre el destino de los recursos públicos, sin fórmulas o criterios objetivos, no se limitan a las transferencias federales del ramo 23. El mejor ejemplo de cómo se puede decidir sobre el destino de los recursos, con fines estrictamente partidistas y electorales, es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el único Congreso local en el que las decisiones las toma el llamado Frente, la coalición de partidos encabezada por el PAN. En la Asamblea, la lógica es simple: se beneficia con presupuesto a las delegaciones del PRD sobre las demás, también a las del PAN o del PRI, pero solamente si pertenecen al grupo político correcto. La objetividad en la asignación de recursos que se pide, con razón, en Chihuahua termina cuando panistas y perredistas se unen. En la capital, es el Frente de la discrecionalidad presupuestal.

Los datos son contundentes. El incremento de los recursos de las delegaciones, con respecto a lo propuesto por el Ejecutivo local, es de 23 por ciento. Todas las delegaciones perredistas tuvieron crecimientos mayores a 20% y todas las de Morena de menos de 10 por ciento. En el caso del PAN, una delegación es claramente beneficiada, Benito Juárez, que tuvo un incremento de 28% de su presupuesto total, mientras que Miguel Hidalgo es castigada, con un aumento de solamente 10 por ciento. En el caso del PRI es lo mismo, Cuajimalpa obtiene un porcentaje de 49% de incremento, Magdalena Contreras de 52%, mucho mayor que Milpa Alta, de solamente 15 por ciento. En ese caso las lealtades políticas explican los incrementos. Por lo tanto, los recursos adicionales no van a quienes tienen mayores carencias o a los gobiernos que hacen mejor uso de ellos.

El uso electoral del presupuesto no se limita a la distribución. El decreto aprobado por la Asamblea obliga a que la mayor parte de los recursos del 2018 se gasten en la primera parte el año, precisamente antes de las elecciones. Se trata de una disposición presupuestal sin precedente y ajena a toda lógica de eficiencia, ya que el gasto no se realizará cuando sea oportuno, de acuerdo con las reglas de operación de los programas y la naturaleza de los proyectos, sino cuando sirva para ganar votos. Por si fuera poco, el artículo 14 del decreto aprobado por el frente PAN-PRD establece que tres diputados, un panista y dos perredistas, van a decidir, de manera unilateral, durante el ejercicio, el destino de 8,700 millones de pesos de fondos para la reconstrucción derivada del sismo. Es decir, el frente que exige transparencia a nivel federal puede dar cátedra a la propia SHCP de cómo asignar y gastar recursos con plena discrecionalidad y destino electoral casi confeso.