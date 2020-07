Lectoras y lectores, antes de que den lectura a esta columna, les hago saber que no es un requisito indispensable pero sí es conveniente que hoy –jueves– sólo la lean las personas cuyo apellido paterno se escriba con las letras que van de la M a la Z. Además les pido que se tomen la temperatura y en caso de tener arriba de los 37 grados se abstengan de leerla. Así mismo, les solicito que se pongan cubrebocas y que únicamente la lean, guardando la sana distancia, el 30 por ciento de los lectores potenciales. Esto último es fácil saberlo, háblele usted a nueve personas conocidas, de preferencia que sus apellidos paternos comiencen con las letras M en adelante hasta la Z, pregúnteles si entre sus planes para el día de hoy está el leer la columna de un tal Manuel ® Ajenjo. Si siete de las nueve le contestan que no lo van a hacer, puede usted continuar con la lectura. Existe la posibilidad que no tenga que llamar a las nueve, con que las primeras siete le digan que no van a leer un escrito cuya existencia y la de su autor ignoran, usted con toda confianza puede continuar leyendo porque en el remoto caso que las dos no interrogadas sean lectoras se habrá completado el 30 por ciento de concurrentes a la lectura, el máximo de personas que las autoridades permiten asistir a los museos, restaurantes, hoteles y centros comerciales.

En otro orden de planteamientos, la Secretaría de Salud presentó, a través del director de Promoción, Ricardo Cortés Alcalá, a “cuatro grandes heroínas” que aliadas a Susana Distancia formarán “El Escuadrón de la Salud” en la lucha contra el Covid-19. A continuación sus nombres, lo que representan, sus lemas y el “súper poder” que cada una tiene:

Refugio, es de color rojo, representa el semáforo en riesgo máximo, es una mujer de la tercera edad, su lema es “quédate en casa” y su súper poder son los cuidados máximos.

Prudencia, representa el nivel de alto riesgo -semáforo naranja- su lema: “evita salir de casa”. Es discapacitada. Sus súper poderes son: ajustes y preparación.

Esperanza, representa el semáforo en amarillo, nivel de riesgo medio.. Su característica principal es que se trata de una persona muxhe gunna, es decir, es miembro de una comunidad oaxaqueña, nació con genitales masculinos, pero viste como mujer y adopta roles femeninos en lo social y en lo sexual. Su súper poder es la esperanza al regreso de la Nueva Normalidad. Su lema: “medidas sanitarias al salir” -sobre todo del clóset-. (Apostilla: Por querer ser incluyentes excluyeron a los travestis y transgéneros del resto del país).

Aurora, representa el semáforo en verde, nivel de riesgo bajo. Su lema: “entre todos evitamos el rebrote”. Su súper poder es la nueva realidad. Se trata de una chica “queer”. Busqué el significado de queer, descubrí que para algunas personas puede resultar peyorativo. Se utiliza para expresar que la sexualidad y el género de alguien no encajan en una identidad específica, como ser hombre, mujer, gay o heterosexual.

En lo personal, a diferencia del ingenioso nombre de Susana Distancia, que cumplió su cometido de comunicar que durante la pandemia debe existir una separación entre unos y otros; ni los nombres, ni sus perfiles y lemas, de las nuevas cuatro heroínas, me parecen creativos y graciosos. Además, el que sean, respectivamente, de la tercera edad, discapacitada, muxhe gunna y queer, le mete un ruido innecesario a la comunicación. No creo que “El Escuadrón de la Salud” tenga éxito. Me parece una idea para niños, pero para niños de pecho porque es una mamada.

Cuarentena

Si el encierro les causa ansiedad, que les sirva de consuelo pensar en los Testigos de Jehová que no pueden salir a tocar puertas sabiendo que todo el mundo está en su casa.