Compareció ante comisiones en la Cámara de Diputados el Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, quien al parecer sintió resistencia a la aprobación de las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, una promesa de campaña.

Inquieto, el funcionario dijo a los legisladores que, si las reformas no son aprobadas y no se crea la Guardia Nacional, entonces se consideraría retirar a los militares de la lucha anticrimen, pues no tendrían cobertura legal.

Tiene razón en lo que respecta a la cobertura legal, pues la han solicitado por años, pero no tiene razón al amagar con el regreso de militares a los cuarteles, pues, el mismo lo dijo, esa sería una decisión irresponsable que, al fin de cuentas, no le corresponde a él.

José Luis Vargas, como “el destroyer”

El rechazo que hizo la mayoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo al proyecto de sentencia del magistrado José Luis Vargas parece haber detonado algún oscuro mecanismo sicológico o al menos ofendido su vanidad.

No sólo ha proclamado que sus pares se equivocaron al rechazar su proyecto, pues ahora quiere hacerlo celebrar una sesión pública donde de alguna manera se celebre una suerte de juicio de la presidenta del tribunal, Janine Otálora.

Quizá también hizo promesas que no pudo cumplir, como sea, en un gesto de mezquina deslealtad, asume el rol de aquel personaje del comediante Héctor Suárez, el rol del “destroyer” aquel que todo lo destruía “nomás”.

Juicios políticos, modernos linchamientos

El cardiólogo Elías Moreno Brizuela encabeza un frente morenista que se dispone a desempeñar el rol de los comités de salud pública de la época del terror de la Revolución Francesa, quienes llevaron a miles de adversarios a la guillotina.

Fiel al rol que le fue asignado, ahora convocan a que se someta a juicio político al ministro de la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán, por el imperdonable pecado de oponerse a designios del gobierno morenista.

Pareciera que los juicios políticos se convertirán en la moderna versión del linchamiento público y mediático de aquellos vistos como adversarios políticos o una mala copia de los “comités de salud pública”.

NOTAS EN REMOLINO

Como era de esperarse, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo, sin alterar las premisas del proyecto original… Uno confía que la variable del precio del petróleo haya tomado en cuenta la volatilidad del mercado internacional y, como en años anteriores, hayan comprado una cobertura, si no, no avanzará mucho 2019 sin que tengan que ajustar el gasto, por mal cálculo del precio del petróleo… Dice el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal que negocia para que se pueda elegir a un ministro de la Corte de la terna enviada por el Ejecutivo. No explica cómo negocia, pues en comisiones se violó el debido proceso para tener listo el dictamen… Aunque a lo mejor de eso se trata de que la terna sea rechazada y pedir otra… Lista la proclamación de Fiscalía General. No tarde en ponerse en marcha el proceso para escoger uno o ratificar a Alejandro Gertz Manero… Se aprobó la extinción de dominio para corrupción y huachicoleo, pro hay que esperar, porque todavía tienen que aprobarlo en los Estados… Se habla con entusiasmo por el salario mínimo en la frontera norte. Olvidan que los 176 pesos diarios apenas llegan a 9 dólares diarios, más o menos un sueldo bajo en Estados Unidos, sí, pero sueldo por hora…