Tiremos la ciencia política y al análisis a la basura. Al menos como los hemos conocido hasta hoy, que se han dedicado a clasificar y analizar hechos y pensamientos pasados con la idea de que, a partir de esto, se pueden prever las cosas que vendrán. El mundo es demasiado complejo, así que empecemos de nuevo, con criterios más amplios y sin afirmaciones pétreas.

La democracia en los Estados Unidos (EU) está tocada: un sistema electoral viejo y vulnerable y un presidente (cual AMLO) que grita fraude y judicializa el proceso. Pero los principales medios de comunicación contestan: no le haremos eco si no presenta pruebas (buena idea, aplicable a varias realidades). Todo esto en medio de una pandemia con más de 100 mil contagios diarios y una crisis económica desatada. Pese a esto, el Donald tiene al menos a la mitad del electorado norteamericano.

¿Qué la democracia de los Estados Unidos es la más antigua y más sólida?, ¿qué los malos gobiernos son derrotados por los pueblos que buscan su mejoría?, ¿qué la democracia es el mejor sistema del mundo? La verdad es que la historia no es una bola de cristal. Parafraseando a Josefina Vicens: la experiencia no nos sirve para garantizar cómo hacer que resulten bien las cosas.

Hay sucesos que marcan generaciones, a veces a más de una de ellas. En los Estados Unidos se habló de la generación de la Gran Depresión; a nivel global la Segunda Guerra Mundial marcó a varias generaciones, involucró a cien millones de militares de todos los continentes y terminó con el estallido de bombas atómicas y la muerte de entre 50 y 70 millones de personas, el 2.5% de la población mundial.

Estos hechos traumáticos cambian a las personas en diferentes formas, pero pasado el tiempo se desvanecen las claves que identifican a las generaciones que vivieron los hechos. Por ejemplo, una generación después de la Gran Depresión se vivió una época de bonanza en los años 50. Para aquellos que vivieron la abundancia no era imaginable lo sucedido un par de décadas antes. Los baby boomers vivimos desligados de la escasez y el estrés de la guerra.

Sin duda, muestras generaciones estaremos marcadas por la pandemia y sus consecuencias. Es un fenómeno global, posiblemente más amplio que la Segunda Guerra Mundial, una guerra sin disparos, pero con muchas bajas. En todo caso, es un fenómeno “hacia adentro” y no como una guerra o una depresión, un asunto “hacia afuera”.

Tiene razón Angela Merkel al comparar esta pandemia con la Segunda Guerra Mundial. De ese tamaño es el reto, pero la defensa de la patria o la libertad producen valor, el deseo de salir y defender o combatir. Las enfermedades producen miedo al otro, desconfianza, encierro y, en muchos casos, cobardía. Y el miedo y la cobardía no son generosos.

Pero no solo seremos las generaciones de la pandemia, también otros sucesos marcarán a los seres humanos: una crisis económica como no se había visto en muchas décadas. Esta crisis no se limitará a un país (Grecia o México), o a una región (América Latina), sino que será amplia, mundial y larga (¿una década?). También seremos las generaciones que descreyeron de la efectividad de las democracias como las conocemos para mejorar la vida de todos o de las mayorías. Adicionalmente, seremos las generaciones que siguieron atavismos y demagogia.

Se dirá que siempre ha habido crisis, enfermedades, decepciones, atavismos y demagogia. Cierto. Pero el mundo nunca había sido tan grande y tan pequeño. Grande porque ahora los fenómenos no se limitan a una sola región o un continente; pequeño porque el comercio, las comunicaciones, los intercambios de todo tipo nos estaban (nótese el copretérito) haciendo una sola humanidad.

Existe un cuadro de Goya que presenta un hombre sentado, dormido sobre sus brazos que descansan en una especie de escritorio. A su alrededor, revolotean aves monstruosas. Es parte de una colección denominada “Los caprichos” y se llama “el sueño de la razón produce monstruos”. ¿La razón de la democracia ineficiente produce monstruos como los populismos y autoritarismos? ¿La razón de la economía global hace que se aparezcan monstruos como la crisis mundial?

Pero que nadie se engañe, los monstruos de Goya no vinieron con el sueño de la razón, ya estaban aquí para las grandes masas humanas. ¿Qué pierden los que no tenían nada? ¿Qué pierden los que tenían poco? Democracia política, bienestar social y crecimiento económico nunca han sido para todos y en las últimas dos décadas para cada vez menos personas. Los monstruos con los que vivíamos solo tuvieron que alzar la cabeza y recordarnos, citando a Marx, que todo lo sólido se desvanece en el aire.

Y ahora proceden a desvanecerlo.