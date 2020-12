Hace algunos años aprendí que en la vida lo único permanente es el cambio. Aunque nos duela mucho, nada es para siempre, ni nosotros mismos, desde luego. ¿Cuántas veces en un segundo ha cambiado nuestra vida, para bien y para mal? Y digo todo esto, ya que el terrible 2020, tan difícil para todo el mundo, ha sido el año del gran cambio, de principio a fin. Todo se modificó, nuestra existencia es otra, nuestro día a día es otro y nuestra idea de mundo también se esfumó.

Ahora nos da miedo acercarnos al otro, salir a la calle; no podemos besarnos, saludarnos de mano, acudir a un concierto, ver a los amigos o ir cine. Viajar es exponerse, los centros vacacionales están semi vacíos, los que rezan mejor lo hacen en casa, los antros se cierran, los restaurantes quiebran, las bodas son por Zoom, trabajamos (los que tenemos esa ventaja) desde la cocina de nuestra casa, casi no usamos el coche, los pedidos a domicilio se han multiplicado y los estudios a distancia también. Otro planeta, que ni qué.

Y aquí estamos los humanos, unos inconscientes, unos más cuidadosos y responsables que otros, todos luchando por sobrevivir y acomodarnos, sin perder el tipo, a esta nueva anormalidad.

Los niños también han padecido este cambio. De ir a la escuela todas las mañanas en medio del tránsito y las carreras de los papás, de disfrutar la torta en el recreo y convivir o pelear con sus amigos, ahora están —en el mejor de los casos— confinados en una habitación frente a la tele o a una computadora tratando de aprender y prepararse para ese futuro, más incierto que nunca, que los adultos apenas vislumbramos.

En México, afortunadamente y con todos los problemas que “Aprende en casa” implica e implicaba, se lograron evitar aún más contagios de padres, maestros y niños (que también pueden enfermar por el espantoso virus), fue un esfuerzo enorme y se hizo todo lo que se pudo.

El hombre que enfrentó este reto al frente de la SEP, fue Esteban Moctezuma. A partir de su designación como nuevo embajador de nuestro país en Estados Unidos, me temo que nuevamente las cosas van a cambiar y para mal. Buena noticia para Biden, mala para nosotros.

Y por qué digo esto… al parecer, la acostumbrada irresponsabilidad del sr. López-Gatell, tan interesado en agradar a su jefe, supogo que hará que las clases presenciales vuelvan pronto, a pesar del desastre pandémico que estamos viviendo y el riesgo que implica esto para la comunidad escolar.

Moctezuma lo dijo fuerte y claro hace unos cuantos días: clases presenciales solo cuando el semáforo sea verde y solo de manera voluntaria. ¿El nuevo secretario de Educación apoyará esta posición? ¿Podemos creer todavia en los semáforos cuando el propio Gatell los ha despreciado?

Debo reconocer que en medio de la pésima gestión de la pandemia que hemos padecido en México, Claudia Sheinbaum y Esteban Moctezuma han sido hasta cierto punto cuidadosos y han tratado (en medio de la tormenta, la necedad, la ignorancia y las decisiones irracionales) usando el cubrebocas y toda la cosa, de sortear el temporal. Han hecho, repito, lo que han podido.

Pero… como diría mi admirado Murphy y sus leyes: “si algo puede empeorar seguro empeorará” y ahí sí que no me gusta el cambio, por mucho que me trate de adaptar. A ver…

Consultas y comentarios:

Twitter: @TVale2012

Youtube: Canal Tere Vale, El Rapidín.

terevale2019@gmail.com