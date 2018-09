Este fin de semana, las peores profecías sobre el caos que provocaría la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) comenzaron a hacerse realidad. Por el momento las negociaciones están en un impasse. Los británicos, inclusive su primera ministra, descubren con sorpresa y encono que no tienen la sartén por el mango.

Cuando escogieron salir, tanto los conservadores y los electores británicos se equivocaron sobre tres puntos. Pensaron que podrían mantener las ventajas económicas de ser miembros de la unión, sin los compromisos políticos. Pero Europa no es un acuerdo de libre comercio es un proyecto político. Implica la elaboración de normas comunes, un presupuesto común y la libre circulación de las personas entre otras muchas cosas. Si no aceptan eso, los británicos no se beneficiarán del mercado único europeo que absorbe más de 40% de sus exportaciones.

La segunda apuesta perdida de los británicos era que sus socios extraeuropeos se apresuraran en llenar los vacíos dejados por el comercio con la UE y apoyarían al Reino Unido. Pasó exactamente lo contrario. Estados Unidos, el “aliado especial” se alejó como nunca del Reino Unido mientras estalló una crisis con Rusia. Más estructuralmente, el sistema comercial multilateral se debilita y el Reino Unido queda desamparado entre los tres bloques principales, Europa, Estados Unidos y China. Incluso los socios de la Commonwealth, Australia, la India y sobre todo Canadá se acercan espectacularmente a la Unión, impidiendo cualquier ventaja comparativa del país en sus excolonias.

Finalmente, los británicos como siempre en su historia esperaban una división de los europeos y la presencia de aliados dentro del bloque que a la larga seguirían su camino. Pero los aliados potenciales, los países nórdicos, así como los países de Europa central y oriental e Irlanda son precisamente los más duros en la negociación, pues son los que tienen más que perder políticamente y económicamente con el Brexit.

Para empeorar las cosas, el Reino Unido, víctima de un fraude a las importaciones de textiles chinas entre el 2013 y el 2016 debe 2.7 mil millones de euros adicionales al presupuesto europeo, además del importante cheque de salida de 50,000 millones que entregará para saldar las cuentas entre los dos exsocios (el gobierno británico esperaba pagar menos de la mitad pero tuvo que ceder).

Para colmo, el partido laborista se muestra aún más populista e inepto que los conservadores, flotando la idea de un referéndum sobre el resultado de la negociación de salida. Con lo bien que les ha ido a los ingleses en los referendos, echaría por tierra el todavía posible éxito de la negociación. Salir sin un acuerdo tendrá un costo que se puede absorber por la Unión Europea pero que será impagable política y económicamente para los ingleses.

*Jefe del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM.