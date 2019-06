Durante la conferencia de prensa que el presidente estadounidense Donald Trump ofreció ayer en Londres, junto a la primera ministra británica saliente, Theresa May, se dio este intercambio entre él y un periodista:

Periodista: ¿Ha hecho México lo suficiente para evitar los aranceles que se impondrán en unos seis días a partir de ahora... la amenaza sigue en pie?

Trump: Sí, la amenaza sigue en pie, pero aún no hemos empezado. No, esto tendrá efecto la próxima semana, el 5 por ciento.

Periodista: ¿Y qué piensa de los republicanos que dicen que tomarán medidas para bloquear la imposición de esos aranceles?

Trump: Oh, no creo que hagan eso. Creo que, si lo hacen, será una tontería. No hay nada más importante que las fronteras. He tenido un tremendo apoyo republicano. Tengo un 90%, 94% de aprobación, a partir de esta mañana, en el Partido Republicano (...) Quiero ver la seguridad en nuestra frontera (...) Y como ustedes saben, México llamó. Ellos quieren reunirse. Se van a reunir el miércoles. El secretario (de Estado) Pompeo estará en la reunión, junto con algunos otros que son muy buenos en esto. Y vamos a ver si podemos hacer algo. Pero creo que es más probable que los aranceles continúen (...) Y seguirán mientras (México) no actúe y le dé seguridad a nuestra nación. Mira, millones de personas están llegando a través de México. Eso es inaceptable (...) Es un viaje de 2,000 millas. Y están llegando a nuestra frontera (...) México no debería permitir que millones de personas intenten ingresar en nuestro país. Y podrían detenerlas muy rápido, y creo que lo harán. Y si no lo hacen, vamos a imponer aranceles. Y cada mes (...) irán de 5% a 10%, a 15%, a 20% y luego a 25 por ciento. Y lo que sucederá entonces es que volverán todas las compañías que han dejado nuestro país y se han ido a México. Y eso está bien (...) creo que México se pondrá de pie y hará lo que debería haber hecho. Y no quiero escuchar que México es dirigido por los cárteles y los narcotraficantes y los coyotes (...) Mucha gente dice eso. México tiene algo que demostrar. Pero no quiero escuchar que los cárteles están a cargo. Eso sería una cosa terrible. México debería intensificar y detener este ataque, esta invasión a nuestro país.

Después de analizar detenidamente las palabras de Trump, me queda claro que:

1. Para lograr reelegirse en la elección de noviembre del 2020 intentará asustar a millones de estadounidenses diciéndoles que los migrantes centroamericanos y los traficantes de drogas y seres humanos que operan en México representan una gran amenaza a la seguridad nacional estadounidense y que nuestro país debe responsabilizarse, quién sabe cómo, de defender al suyo. Es probable que convenza a muchos.

2. Pretende venderle al electorado la idea de que los aranceles forzarán a muchas empresas estadounidenses que operan en México a regresar a Estados Unidos.

3. Que no sólo ignorará la opinión de aquellos republicanos que se oponen a los aranceles, sino que los tratará de intimidar a través de Twitter. A la hora de la hora, la mayoría de quienes no están de acuerdo con él se callará.

El gobierno mexicano debe entender que todo lo que Trump dice y hace sólo tiene un propósito: su reelección. Ni más, ni menos. Por eso, 5% va. ¿También irán 10, 15, 20 y 25 por ciento?

