Interesante idea plantea José Carreño Figueras, a partir de lo que en Ecuador llaman la “marea rosa”, consistente en la tentativa formación de un eje latinoamericano que vincula política e ideológicamente a Buenos Aires, México y La Paz.

Presumiblemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezaría una formación de naciones latinoamericanas, mayoritariamente gobernadas por la izquierda, y eventualmente podría alinear a otras, como Cuba y Venezuela.

Quizá calculan que Washington aún no defino programas y objetivos geopolíticos y mientras acá edifican un contrapeso a la relación asimétrica. Ojalá no olviden que, como nunca, el desarrollo de México depende del progreso de Estados Unidos.

¿Propondrá Palacio cambiar el sistema electoral?

En Campeche, el dirigente nacional Mario Delgado embistió nuevamente contra el INE y sus consejeros, en consonancia con los embates iniciados en Palacio Nacional, pero esta vez fue distinto, pues pareció decir ¡fuera máscaras!

No se conformó con reprocharle al INE los fallos de sobrerrepresentación y por cancelar candidaturas por no presentar informes que exige la ley, no, ahora proclamó: “llegó la hora de decidir si al INI se le renueva o se le extermina”.

Tal afirmación encaja con los temores de tantos que hemos visto en la ofensiva del Gobierno y su partido contra el INE el objetivo de dañar al sistema electoral, para que, pasadas las elecciones, aprobar un sistema electoral a modo de la 4T.

El SAT requiere apoyo en la contra el huachicol

Compareció la directora del SAT Raquel Buenrostro ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para anunciar que la reforma fiscal del actual gobierno se enfocará a la simplificación administrativa y el combate a la evasión.

Pero también reiteró ante los legisladores el reto que ha significado el combate al huachicoleo, pero no el huachicoleo de ductos, sino el que roba combustible en el Golfo, lo sacan a mar abierto y lo meten a México con pedimentos falsos.

Esa actividad criminal provocó que en lo transcurrido de 2021 representó recaudar 23 mil millones de pesos menos. Un combate que exigirá apoyo de las Secretarías de la Defensa, Marina y Economía. Un llamado a no dejar sólo al SAT.

NOTAS EN REMOLINO

No se pudo contener el subsecretario Alejandro Encinas y criticó duramente a los soldados que en la frontera sur dispararon contra migrantes guatemaltecos. Uno esperaría de un alto funcionario verificar como son las reglas, las llamadas “rules of engagement” recibidas por los soldados... Una pena, pero es probable que el Gobierno ignore el plan propuesto por el Consejo Nacional Agropecuario para dar seguridad y mejores condiciones a los jornaleros del campo... A la visita del dirigente nacional de Morena Mario Delgado a Tabasco, acudió el gobernador Adán Augusto López acudió a recibirlo al aeropuerto de Villahermosa. ¿De qué hablan? ¿Cuál acuerdo por la democracia?... Lo más práctico que ha hecho el cancelado candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, es dejarse de cuentos y presentar su impugnación ante el Tribunal Electoral... Sin rodeos, el Papa Francisco pidió su anticipada renuncia al obispo tamaulipeco que dijo que usar cubrebocas era “no tener fe en Dios”. Ah, envidiable congruencia papal...