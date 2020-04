(Segunda de cuatro partes)

Hay un gran debate sobre las responsabilidades de los hijos en casa. Hay padres que piensan que los hijos, además de ir a la escuela, hacer su tarea y sacar buenas calificaciones, deben tener labores adicionales en el hogar. Y que no se les debería pagar por ellas siendo que, como parte de la familia, tienen que colaborar.

Sin embargo, la verdad es que todos los padres terminan recompensando a sus hijos: les compran cosas por portarse bien o como premio por ir bien en la escuela. ¿No son ambas cosas la responsabilidad primaria de ellos?

Como padres, de alguna manera, siempre terminamos dando dinero a nuestros hijos (o les compramos cosas que nos piden). Es muy importante hacerlo bien: enseñarles el valor de la responsabilidad y la conexión entre dinero y trabajo.

La única manera de hacerlo es con una metodología muy clara y objetiva. Nunca subjetiva y ése es el gran error que cometen los padres. Tampoco se trata de darles todo, sin que den nada a cambio, porque entonces terminan viendo a los padres como una fuente de dinero. Empieza, sobre todo en la adolescencia, una manipulación emocional.

Por eso pienso que no funciona recompensar a los hijos por portarse bien o por ir bien en la escuela. Eso es lo que se espera de ellos. De la misma manera nadie nos paga por llevarlos o recogerlos de la escuela, ni por educarlos o ayudarlos a hacer su tarea: es lo que se espera de nosotros como padres.

Lo que sí funciona es que, con su labor en casa, ellos se ganen el dinero que de otra manera de todos modos les daríamos. Pero también con la consecuencia directa de que si no hacen todas las tareas que les tocan, recibirán menos. Una forma de hacerlo y llevar un buen control es tener un tablero o calendario en el refrigerador con las labores que deben hacer cada día. Por la noche, durante la cena, pueden marcar enfrente de los padres aquellas que terminaron (una vez que hayan sido validadas).

En otras palabras, en lugar de darles “su domingo”, se lo están ganando con su trabajo en casa. Empezamos a enseñarles que nadie recibe dinero “gratis”; se obtiene trabajando y haciendo labores propias de su edad.

Ahora bien, eso nos sirve para poder enseñar otros valores a nuestros hijos que son fundamentales para que, cuando sean grandes, lleven un buen manejo de sus finanzas personales. Uno de ellos es gastar con sabiduría. Otro es ahorrar con paciencia para un objetivo mayor. También se les puede enseñar el valor de la gratitud y de compartir con quien más lo necesita.

Por ejemplo, en casa yo tenía una alcancía de la Cruz Roja. Cada vez que recibía dinero, mis padres me enseñaron a meter una parte (algunas monedas) en ella. Cuando se llenaba, la entregábamos a la Cruz Roja para ayudar a las personas que sufrían algún accidente. Recuerdo bien lo orgulloso que me sentía cada vez que veía una ambulancia por la calle: yo había ayudado, de alguna manera, para que estuviera ahí.

Cuando era pequeño también me enseñaron que no se podía tener todo al mismo tiempo. Alguna vez quise comprarme un juguete, pero no me alcanzaba. Mi abuelo me regaló una alcancía y me dijo que cuando estuviera llena, lograría obtenerlo. Una lección de vida que recuerdo con mucho cariño.