La semana pasada, el Inegi difundió el dato para agosto del Indicador Mensual de la Actividad Industrial, que en su comparación anual, sufrió una caída de 1.0%, con lo cual se acumulan ya 11 meses consecutivos de desempeño negativo. Asimismo, el IMSS divulgó el dato de los asegurados permanentes registrados durante el mes de septiembre, que si bien representó un buen dato cuando se comparan de manera anual los datos para un mes de septiembre, simplemente fue insuficiente para que el gobierno del presidente López Obrador pueda presumir un buen desempeño en materia de creación de empleos, pues al analizar la cantidad de empleos creados entre enero y septiembre de este año, se observa que en realidad la tasa de creación de empleos durante los primeros nueve meses del año, frente a lo reportado en diciembre, es de apenas 2.43%, la más baja desde el 2009, año en el que el mercado laboral de nuestro país resintió los efectos de la gran depresión global de 2008-2009.

Lo anterior se acumula con lo que mencioné la semana pasada sobre el Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta que también ha venido presentando desempeños negativos, así como otras variables. No se trata de celebrar que a la actual administración no le estén saliendo sus planes, sino de no dejar de señalar que no se han hecho bien las cosas, de manera tal que hoy México está ante la perspectiva de registrar un crecimiento cercano a cero para el 2019. Apenas el viernes pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió la revisión de su estimación de crecimiento de la economía mexicana, que pasó de 0.9% que estimaba en julio pasado a 0.4 por ciento. En el mismo sentido, la agencia Moody’s dio a conocer ayer un ajuste a su proyección de tasa de crecimiento del PIB de México, al reducirlo de 0.5 a sólo 0.2 por ciento. De igual forma, se ubican las estimaciones más recientes de la firma mexicana Bursamétrica, que anticipa una posible contracción del PIB para el tercer trimestre de este año, y que la tasa de crecimiento para todo el 2019 se ubicará en un rango que va de -1.0 a 0.3 por ciento.

Es verdad que gran parte de las economías están sufriendo o registrando un freno en sus tasas de crecimiento, pero en ningún caso, algo parecido a lo que México está padeciendo. Por ejemplo, el propio FMI que estimaba en julio del 2018 que la economía mundial crecería en el 2019 a una tasa de 3.9%, hoy estima una tasa ligeramente menor, 3.2 por ciento. Lo mismo ocurre con la expectativa para las economías avanzadas en conjunto, para las que hace un año estimaba que en el 2019 crecerían a una tasa de 2.2%, ahora ubica ese crecimiento en 1.9 por ciento. Para México, hace un año estimaba 2.7%, y como mencioné arriba, hoy ya sólo proyecta 0.4 por ciento.

Así que si bien hay una desaceleración a nivel mundial, prácticamente sólo México es de los pocos países que ha sufrido un deterioro tan significativo en sus expectativas de crecimiento en tan poco tiempo. Eso sólo se lo debemos a los traspiés que ha cometido la actual administración. No al pasado ni al contexto internacional. Es momento de enderezar el rumbo.

Separación funcional de Telmex

Trascendió que la Secretaría de Gobernación se empeña en entrometerse en los asuntos que son competencia exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La semana pasada citó a diversos funcionarios, entre ellos algunos del regulador constitucionalmente autónomo, para discutir con ejecutivos de América Móvil y del sindicato de telefonistas aspectos relacionados con la Separación Funcional de Telmex que instruyó el IFT, lo que incluye la ansiada (por América Móvil) suspensión de la medida que debe concretarse en el primer trimestre del próximo año. Ojalá que al menos sean transparentes y difundan las minutas, sin censura, de lo que ahí se dialoga.

*El autor es economista.