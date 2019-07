Migración y comercio, temas que, según dijo el canciller Marcelo Ebrard abordó con el Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, a quien mostró lo bien que México ha cumplido en estos 45 días con los acuerdos con Washington.

Revisaron los temas migratorios y, de paso, los aranceles a productos mexicanos como el tomate, de los cuales, se advirtió al jefe de Foggy Bottom, como conocen al Departamento de Estado, dependen un millón de empleos en México.

Cumplido el primer plazo del acuerdo, pareciera que, así como en un tiempo México esperaba con ansia la certificación estadunidense de su lucha antidrogas, ahora esperará con desasosiego la aprobación de la política migratoria. Son los tiempos.

CDMX, los cimientos del sexenio

Ayer leyó la jefa de gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum un reporte, que no informe, de los programas que se han puesto en marcha desde que tomó posesión el pasado diciembre.

La mayoría de esos programas apenas han empezado, otros están por empezar, lo cual no puede ser de otro modo, pues a siete de meses de gobernar no puede ofrecer resultados, salvo los iniciales avances en seguridad, a raíz de un ajuste reciente.

Como sea, para el gobierno de CDMX, igual que para el gobierno de la República, debemos reconocer que, pese a los problemas, en realidad apenas empezaron a sentar las bases de sus gobiernos. Y, como dijo Napoleón: colocar los andamios no es construir.

Coneval es el primero de una lista

El Coneval es una institución más pequeña, mucho más pequeñas que las otras grandes instituciones autónomas de las cuales tiene gran desconfianza el Presidente López Obrador.

Se fundó en 2005 para evaluar las políticas de desarrollo social y ha permitido a los sucesivos gobiernos federales tener datos fehacientes con los cuales cotejar las cifras oficiales.

No es el INE, la CNDH. el tribunal federal electoral o el Inai o el sistema anticorrupción, pero su sola existencia acota las facultades presidenciales para gobernar, según la perspectiva de Palacio Nacional. Así que, digan lo que digan, lo cerrarán por inanición. Cero y va uno.

Notas en remolino

Creídos de sus líderes, huelguistas de un organismo municipal de San Luis Potosí fueron llevados a irrumpir en el lobby del hotel donde se hospedó el Presidente de la República, quien los encaró y les exigió respeto. No era un grupo agresivo, pero ¿si alguien quiere dañarlo? Ya basta de ser consecuentes con la doctrina del “pueblo me protege”. México no se merece un incidente grave… Se filtran detalles de las leyes reglamentarias de la Reforma Educativa. Quieren sancionar a los padres o tutores que no “vigilen el desarrollo académico de sus hijos o que no reporten a la autoridad escolar cambios en la conducta”. Orwelliano… ¡Cómo de qué no! La Semarnat ya entregó el aprobatorio reporte de impacto ambiental al Aeropuerto de Santa Lucía… Ojalá y la autoridad atienda los reclamos de la familia de David Silva Ceballos, dirigente del Partido Acción Nacional en la alcaldía de Miguel Hidalgo, a quien reportan como desaparecido… Uno no entiende el objetivo de hacer truculentas revelaciones desde el Archivo General de la Nación. Ahora claman al cielo porque dicen haber descubierto que, en los años sesenta y setenta del siglo pasado, los servicios de inteligencia del gobierno mexicano “espiaron” a gente que hoy ocupa puestos en el gobierno federal. “Sólo porque viajaban a Cuba”. Caray, en que mundo han vivido. Alguien debe explicarles que esos años eran los de la Guerra Fría. Contexto, por favor… Una pregunta. ¿puede el SAT revelar, así como así la situación fiscal de cualquier ciudadano?...