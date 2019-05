TIEMPO: No cuentes los días, haz que los días cuenten.

QUEDAN ATRÁS LOS TEMORES DE RECESIÓN EN EU QUE SUCEDÍAN A FINALES DEL 2018. La publicación de mejores indicadores económicos en EU en combinación con mejores cifras corporativas en el primer reporte trimestral del año en las empresas en Bolsa y la expectativa de un acuerdo comercial final entre EU y China pronto han eliminado la expectativa de cualquier recesión económica en EU que preocupó a los mercados hacia finales del 2018. Los mercados accionarios en EU han respondido favorablemente a dicho cambio de expectativa pudiendo mantener una tendencia alcista al mejorar también precios objetivos.

FAVORABLES, INDICADORES ECONÓMICOS SIN PRESIÓN INFLACIONARIA. La semana pasada, la primera de tres revisiones del PIB al 1T19 anualizado en EU sorprendió con una cifra mayor a la esperada (3.2% vs 2.2 por ciento). No obstante, el mayor avance se explicó principalmente por aumento en exportaciones e inventarios, mientras que el consumo privado se desaceleró pero menor a lo esperado (1.2% vs 1.0% a/a). El índice subyacente (elimina componentes volátiles en su precio como energéticos) se moderó de 1.8% a 1.3% a/a reflejando así también menor presión inflacionaria. La cifra no pudo ser mejor. ¡Economía robusta, pero sin inflación que presione alzas en tasas de interés!

DE LA ECONOMÍA A LAS EMPRESAS. Por otra parte, los reportes financieros corporativos del 1T19 de las empresas en EU han presentado cifras mejores a las esperadas, un signo adicional de fortaleza económica. Hace unas semanas, el consenso de analistas anticipaba una caída cercana a 4.0% en la utilidad neta promedio de las 500 empresas del índice S&P. Después de haber reportado cerca de 70% de las empresas del S&P 500 (80% de ellas mejor de lo esperado), el consenso estima que la utilidad neta promedio crecerá ahora 4.0%, con una perspectiva aún más fuerte para los siguientes trimestres (gráfica anexa).

