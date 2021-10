Será hoy la primera reunión de lo que llaman el “diálogo de alto nivel” sobre seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos, razón para que sus resultados darán apenas un esbozo del rumbo de la relación bilateral.

Las “filtraciones” en Washington, sobre las visas pendientes para la DEA son aviso de que uno de los temas centrales: la cooperación en seguridad, no siga atrapada en la retórica de la política interior mexicana.

Pronto sabrá la cancillería cuánto estirar la liga de “la mejor política exterior es la política interior”, cuando con sutileza Washington explique a Marcelo Ebrard que la Casa Blanca aún considera innecesario el estilo de Donald Trump.

Universidades públicas, el próximo blanco

A dos años, once meses y 3 semanas del fin del sexenio, el blitzkrieg presidencial ya decidió su siguiente blanco: las universidades públicas, para lo cual ya mandó Palacio la señal a sindicatos de académicos y trabajadores para “democratizarlas”.

Parece que el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió debilitar a la universidad pública autónoma, para fortalecer sus “universidades”, concebidas como espacios de patética laxitud académica.

Sería grave error histórico. Citemos a un clásico reciente: “¡imagínense ustedes que Deng Xiaoping hubiese “democratizado” las universidades chinas! ¡Nunca habría logrado China, en dos generaciones, ser la segunda economía del mundo y menos sacar de la pobreza a más del 60 por ciento de sus habitantes!”

¿Habrá en el PRI un cisma como en el 87?

Como dicen en Palacio Nacional: “para las nuevas generaciones un poco de historia”. En 1987, a la postulación de Carlos Salinas de Gortari, el PRI se fracturó, se fueron los políticos, dejando el partido a los tecnócratas, temporalmente vencedores.

En 2021, la maniquea retórica presidencial arrincona al PRI exigiéndole olvidar a la tecnocracia salinista y aprobar la mal llamada “reforma eléctrica”, esa olla de tamales que incluye cambios en sector petrolero y minero.

Las cabezas de la bancada de diputados descalifican declaraciones de la senadora Claudia Ruiz Massieu, “son a titulo personal”. ¡Defínanse!, pues si no se ponen de acuerdo senadores y diputados, de una vez escriban el obituario.

NOTAS EN REMOLINO

Dice el senador Ricardo Monreal que se pueden negociar cambios a la iniciativa de la mal llamada “reforma eléctrica”. No se sabe si es iniciativa personal o una maniobra más para enredar al priísmo… Suponen en el Consejo Nacional Agropecuario, que las declaraciones de un subsecretario de Agricultura: “hay que cambiar todo el sistema de producción agrícola”, es picolargada, no ofensiva sobre un sector rentable hasta para el erario… Curioso. La titular de Economía Tatiana Clouthier advierte que a un mes del “Buen Fin” la Secretaría de Gobernación no autoriza el sorteo cuyos premios entrega la SHCP. ¿Lloverá?... Ya está claro que todo el gabinete tendrá que movilizarse para que la concentración en el Zócalo del próximo 20 de noviembre supere a la concentración de apoyo a la expropiación petrolera que organizó el presidente Lázaro Cárdenas en 1938… Excepcional la vigencia de lo dicho hace 2,300 años por el historiador romano Tácito: “Los peores enemigos son los que aprueban siempre todo” …