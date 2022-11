EU no es el mejor país del mundo y tras las elecciones de ayer será peor

Nunca olvidaré el monólogo que pronuncia ante un auditorio conformado por estudiantes universitarios el periodista Will McAvoy en el primer capítulo de la primera temporada de la serie de TV The Newsroom, que en Estados Unidos se transmitió del 24 de junio de 2012 al 14 de diciembre de 2014.

El monólogo es la respuesta que McAvoy, interpretado por el actor Jeff Daniels, le da a una estudiante que le pregunta qué es lo que hace que Estados Unidos sea el mejor y más grande país del mundo.

McAvoy, que participa en una mesa redonda con un liberal y un conservador, responde así a la pregunta:

Primero, al liberal: “¿Sabes por qué a la gente no le gustan los liberales? Porque pierden. Si los liberales son tan malditamente inteligentes, ¿cómo es que pierden siempre?”.

Luego, al conservador: “¿Le dirás a los estudiantes que EU es tan asombroso que somos los únicos en el mundo que tienen libertad? Canadá tiene libertad, Japón tiene libertad, el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España, Australia, Bélgica tienen libertad. De 207 estados soberanos en el mundo, como 180 de ellos tienen libertad”.

Finalmente, a la estudiante: “Y tú, chica de la sororidad, hay algunas cosas que debes saber, y una de ellas es que no hay absolutamente ninguna evidencia que respalde la afirmación de que somos el mejor país en el mundo. Somos el 7º en alfabetización, el 27º en matemáticas, el 22º en ciencias, el 49º en esperanza de vida, el 178º en mortalidad infantil, el 3º en ingreso familiar medio, el 4º en fuerza laboral y el 4º en exportaciones. Lideramos el mundo en solo tres categorías: número de ciudadanos encarcelados per cápita, número de adultos que creen que los ángeles son reales y gasto en defensa, donde gastamos más que los siguientes 26 países combinados, 25 de los cuales son aliados. Nada de esto es culpa de una estudiante universitaria de 20 años, pero tú, no obstante, eres sin duda un miembro de la peor generación que ha habido, así que cuando preguntas qué nos hace el país más grande del mundo, ¡no sé de qué diablos estás hablando!

“Seguro que lo fuimos. ¡Defendimos lo que era correcto! Luchamos por razones morales, aprobamos y derogamos leyes por razones morales. Le hicimos la guerra a la pobreza, no a los pobres. Nos sacrificamos, nos preocupamos por nuestros vecinos, pusimos nuestro dinero donde estaba nuestra boca y nunca nos golpeamos el pecho. Construimos cosas grandiosas, hicimos avances tecnológicos impíos, exploramos el universo, curamos enfermedades y cultivamos a los artistas más grandes del mundo y la economía más grande del mundo. Alcanzamos las estrellas y actuamos como seres humanos. Aspiramos a la inteligencia; no la menospreciamos; no nos hizo sentir inferiores. No nos identificamos por quién votamos en las últimas elecciones, y no nos asustamos tan fácil. Y pudimos ser todas estas cosas y hacer todas estas cosas porque estábamos informados. Por grandes hombres, hombres que fueron venerados. El primer paso para resolver cualquier problema es reconocer que existe uno: Estados Unidos ya no es el país más grande del mundo”.

McAvoy describe al país cuyos ciudadanos votaron ayer a favor de un alto número de ignorantes impresentables que harán retroceder más a su país y pondrán en mayor riesgo al planeta.

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

@ruizhealy