Inaceptable que sea coincidencia el anuncio de Pablo Gómez que la UIF entregó a la FGR datos de presunto lavado de dinero del expresidente Enrique Peña Nieto y familiares el mismo día que Morena convoca a registro a “las corcholatas” para Edomex.

Igual, la UIF le quitó el anillo de seguridad a la granada política estallada en el Salón Tesorería, que Mario Delgado al anunciar el registro para ser Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en Edomex, siguieron el guión presidencial.

Es el guión de la partida de ajedrez del sexenio, la que define el legado del Presidente López Obrador. La acusación al expresidente Peña Nieto es apenas el movimiento de una pieza. Ni sus más cercanos saben que sigue, porque sólo el Presidente puede ver todo el tablero-

Morena: los corrosivos celos en el gabinete

A catorce meses de la postulación de la candidata o candidato a la Presidencia del Partido en el Poder, de Morena, se tensan los nervios y se encienden los celos, porque para entonces todas y todos quieren ser importantes en el gabinete.

Ni la superioridad moral puede contener los impulsos de la naturaleza humana y si, como dicen, el instinto más poderoso en las personas el de la sobrevivencia, no es menos poderoso en la política.

Así se montan escenas de celos porque el canciller Marcelo Ebrard arropó al morenista líder sindical Pedro Haces para tener oficina en Washington. Falta ver si dejan a la titular de la STPS Luisa María Alcalde armar incómodos líos sindicales.

Tiempos nublados, tiempos tormentosos

Para el Gobierno de México son tiempos de aprestarse a sortear la eventual tormenta económica que resulte de la amenaza global por la inflación, inflación que en México ya alcanzó el 8 por ciento.

Sabremos qué tanta resiliencia tienen las finanzas públicas que, pese a su salud, ya empiezan a resentir las presiones de las enormes exigencias por el gasto social y las prioritarias obras sexenales.

Pese a todo, quien esto escribe, irredento optimista, cree que, si México consigue que, igual que en el pasado funcionen sus válvulas de seguridad, quizá se recupere más rápido. Las históricas válvulas de la migración y la informalidad. Veremos.

NOTAS EN REMOLINO

No es por intrigar, pero la verdad es que el Gobierno de Francia no es mucho lo que nacionalizó de Electricité de France, porque ya tenía el 84 por ciento de las acciones, sólo “nacionalizó” el 16 por ciento del capital y las enormes deudas de la empresa... Cambió la concesión para terminar la parte de CDMX del Tren México-Toluca. Parece que ahora sí le meterán velocidad a la obra... Ya se les congestionó la lista de aspirantes a la candidatura a la gubernatura del Estado de México, a los ya conocidos se sumó Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec... Con los rigurosos requisitos a cumplir por la papelería electoral, no entiende uno como la Comisión Federal de Competencia sale con que no hay igualdad en las licitaciones... A veces vale la pena repetir el viejo proverbio árabe: “ Cuatro cosas hay que nunca vuelven más: una bala disparada, una palabra hablada, un tiempo pasado y una ocasión desaprovechada” ...