Empezaron los diputados la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que significa que están a tiempo de evitar que la Secretaría de Seguridad Pública se quede, como dicen, colgada de la brocha.

Afirman que el proyecto de presupuesto no trae una partida específica para la dependencia que encabeza Alfonso Durazo, lo cual significaría algo más que un error de dedo.

Si así fuera, no podría el licenciado Durazo contar ni siquiera una estructura para medio administrar las tareas de su Secretaría. Los diputados están a tiempo de corregir tal omisión.

¿Cambiarán a todo el personal del SAT?

Desde ayer se multiplicaron las quejas de empleados del Servicio de Administración Tributaria el SAT, porque sin hacer excepciones, a lo largo y lo ancho de la República, se ha iniciado una campaña de despidos masivos.

Al personal se le exige firmar la renuncia, pero no exigir ninguna indemnización, pues si lo hacen, entonces son advertidos de que no serán recontratados y que ninguna dependencia federal los contratará.

Si son ciertas las quejas, parecería una fórmula riesgosa para el SAT, pues si en alguna área no pueden darse el lujo de perder personal con experiencia es en la del cobro de impuestos, pues de ellos depende alcanzar las metas de recaudación.

CDMX: ¿en serio aumentan predial?

Han empezado legisladores de la oposición, principalmente del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, a exponer sus dudas sobre el presupuesto de ingresos para la administración de la ciudad.

Afirman que lo que llaman “actualización” en cobro de derechos e impuestos, en la letra chiquita en realidad se traduce en un aumento, especialmente en el impuesto predial, uno de los más sensibles en la estructura fiscal de la CDMX.

Uno quisiera pensar que la actualización sólo es eso, la compensación por la inflación, como se anunció, pero no un aumento, porque a los habitantes de la capital de la República no se les tiene acostumbrados a aumentos drásticos. Y, cuando ocurren, no suelen quedarse callados.

NOTAS EN REMOLINO

Sorprendió el anuncio de que, a partir de enero, en la frontera norte reducción del impuesto a las gasolinas y en algunas regiones del sur… Como se había dicho, en la que fuera residencia presidencial de Los Pinos, siempre hubo control riguroso de las obras de arte que se obtenían en préstamo. A los insidiosos rumores sobre faltantes ya se respondió con un comunicado que aclara el destino de todas ellas… ¿Tendrá el canciller Marcelo Ebrard que cabildear con los diputados para restituir las partidas para el pago del Servicio Exterior Mexicano o lo hará Hacienda?... Ya explicó el director del Instituto Nacional de Migración que México no podrá recibir a los centroamericanos deportados, por no tener la capacidad para alojarlos… Al escuchar al Presidente Andrés Manuel López Obrador referirse al ex gobernador del Banco de México, como copartícipe de “los moches” a legisladores, uno se preguntó, ¿pues que se comió don Agustín?... ¿De verdad cree Germán Martínez, director del IMSS, que sobran plazas administrativas? Uno recomendaría prudencia, pues podría afectar la atención a los derechohabientes…