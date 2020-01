Iniciaba el 2000 cuando Ana, en sus entonces veintes, se encontró con una sorprendida y enojada madre de familia que acababa de sorprender a su hijo, casi adolescente frente a una webcam: con la toalla de baño amarrada a la cintura y una camisa colgando de cada mano, le preguntaba a una niña cuál era la mejor opción. Rio sin control, no porque la situación no ameritara preocupación, rio porque pensó, mi mamá jamás tuvo que preocuparse por algo así. ¿Qué me irá a tocar?

Era sábado por la tarde y Ana entró sin avisar al cuarto de su adolescente. El ruido que hizo al llegar provocó que sólo su hija volteara a verla, su amiga no dejaba de mirar el monitor de la computadora. Los ojos abiertos como platos, sin parpadear, un hilo de saliva escurría de su boca sin detenerse, desde la computadora salía una voz que en inglés repetía: sí, así una cascada continua, ahora abre más tus ojos, ábrelos más.

Al golpe de una instrucción que también vino de la computadora, la amiga salió del trance. Volteando a los lados desconcertada y con sorpresa de que Ana estuviera en el cuarto, parecía no entender qué era lo que había pasado.

—¿Pasó algo? ¿Hay alguien más con ustedes? Escuché un ruido. —dijo el de voz.

—Es mi mamá, —respondió su hija y volteó el monitor para mostrarla ante la cámara.

—Hola, no se preocupe, esto es algo completamente seguro.

Le explicó que 75% de las personas que lo intentan logran entrar en ese estado de conciencia. Ana seguía haciendo preguntas tratando de entender cómo habían llegado las niñas hasta ese sitio, y cuáles eran los riesgos de una actividad como ésa. ¿Estaban conscientes? ¿Podían salir del trance en el momento en el que ellas quisieran? ¿Podían en ese estado forzarlas a hacer algo que pudiera representar algún riesgo?

Se asomó para entender de dónde venía la voz, era un servicio para platicar con desconocidos y en la pantalla se veía una especie de círculo hipnótico y la imagen de su propia computadora, o sea, las dos menores. Ana entró y salió del cuarto varias veces para vigilar la actividad, preocupada por no conocer ninguna de las respuestas a las preguntas anteriores. El anónimo del otro lado de la computadora, quien no cobraba por sus servicios y llevaba ya más de una hora platicando con las niñas ofrecía otro tipo de experiencias, desde cambiarle el sabor al agua, hasta hacerles sentir lo mismo que un viaje de mariguana.

—Want to feel high again? — se oyó del otro lado.

—Estoy cansada —dijo y cerró el monitor. Ana no estaba riendo.

[email protected]