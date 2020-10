Una compañía que prácticamente llegó desahuciada a la crisis de la aviación que ocasionó el Covid-19, es Interjet que fundaron Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani.

Su modelo de negocios entre una aerolínea de gran escala y otra de bajo costo, gradualmente mermó la rentabilidad, así como la fallida decisión de descansar su flota en los aviones rusos Sukhoi. De ahí los cuantiosos pasivos inclusive con el gobierno.

Ya en este año las arrendadoras retiraron sus aviones a la aerolínea, lo que ha reducido su escala operativa a sólo 7 unidades. No hace mucho renunció a la dirección William Shaw, quien apenas en enero del año pasado relevó a José Luis Garza.

La salida del experto, que vaya que se esforzó para sacar a flote a Interjet, se dio en el contexto de la llegada de dos nuevos inversionistas, en este caso Carlos Cabal Peniche, empresario agroindustrial del sureste que incluso ha expandido su negocio a otras latitudes con productos como plátano o pitaya, ahora de moda con la pandemia.

Lo acompaña Alejandro del Valle, también de Tabasco, que de hecho es quien tomó las riendas de Interjet en un momento en que la falta de liquidez ha generado retrasos en el pago de la nómina y el amague de una huelga.

Cabal llegó a la aerolínea por su cercanía con Alemán Velasco. Ya inyectó junto con sus socios unos 400 mdp. El problema es que la línea aérea está intervenida por el SAT que comanda Raquel Buenrostro. Cuando dinero fresco extra a la caja, el fisco lo recoge.

Se conoce que el ex gobernador de Veracruz, quien tiene una excelente relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha buscado con el jefe del ejecutivo el que se pueda elaborar un plan ordenado para sacar adelante a la aerolínea.

De hecho hay un fondo de inversión dispuesto a inyectar recursos a la compañía. Se conformó un fideicomiso ex profeso, pero la participación de éste ha quedado en el tintero porque el SAT reclama el pago del último centavo de un adeudo de 3,800 mdp. Ya se ha avanzado con 1,000 mdp y la familia Alemán está dispuesta a cubrir el resto con propiedades inmobiliarias. Hasta ahora sus propuestas no han caminado y aparentemente Cabal Peniche ya no aportará más recursos, si antes no hay un arreglo con el SAT.

En ese sentido las horas de Interjet están contadas, más allá de una machacona gestión de Del Valle que pese a todo ha gestionado piquitos de liquidez para una aerolínea que claramente es necesaria para el país, y que bien puede repuntar orientada al segmento turístico, máxime el hartazgo que viven las familias por la pandemia.

Así que la pelota del lado del gobierno.

Puntea Malagón en relevo para Concamín

Más allá de que su tercer periodo concluye hasta febrero, ya se barajan por ahí los nombres de los posibles aspirantes para sustituir a Francisco Cervantes al frente de Concamín. Han trascendido los nombres del industrial del calzado José Abugaber, el oaxaqueño Netzahualcóyotl Salvatierra y Alejandro Malagón Barragán cabeza de la Cámara de Conservas (Canainca) y director de Jugos Del Valle. Quienes saben éste tendría por ahora mayores probabilidades, aunque la contienda está por iniciar. Como quiera, efervescencia.

HSBC y Santander ajustan y Compartamos pierde

Y en agosto continuó la caída del crédito en la banca y también las utilidades. Estas últimas en un 32.6% anual real. Entre los grandes nuevamente destacó la disminución de las ganancias de Citibanamex que dirige Manuel Romo con un 50 por ciento. Segundo mes consecutivo. Igual la de Scotiabank que lleva Adrián Otero que bajó 47 por ciento. Hay bancos como Compartamos de Carlos Danel que repitió pérdidas. Esto explica que continúen los recortes en el sector. Hace 15 días hubo uno muy sensible en HSBC que dirige Jorge Arce y en Santander de Héctor Grisi la sangría no se detiene.