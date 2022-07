1. Carlos Pellicer decía que, a diferencia de Xavier Villaurrutia, al que comparaba con un pasillo largo, íntimo y oscuro, Salvador Novo era como ropa tendida en la azotea. Y no tenía ánimo de ofender; más bien se refería a la condición que Novo había elegido: hablar fuerte en vez de susurrar, ocultar los dolores si era preciso, pero siempre con el disfraz más llamativo y no escapar del escándalo sino provocarlo.

Nacido el 30 de julio de 1904, Novo fue el espectador más deleitado y el crítico más mordaz de toda ceremonia y homenaje. Disfrutaba los chismes confundidos con verdades que se contaban sobre de su vida y no los aclaraba. “Que el que quiera se haga bolas” –seguro pensaba- y no sepan que fue cierto que cuando su familia se mudó a Torreón, cursó la primaria en la única escuela privada del lugar que era solamente para niñas; si de verdad tuvo un breve pero intenso romance con Federico García Lorca, o en dónde quedó el borrador del guión que hizo junto a Orson Welles para una película sobre la Conquista de México.

No importaba, porque de Salvador Novo hubo verdades absolutas: que ingresando a la Escuela Nacional Preparatoria, conoció a Xavier Villaurrutia, su amor y amigo de toda la vida; que conocer a Ramón López Velarde cambió las letras que salieron de su mano; fue integrante esencial del grupo de Los Contemporáneos; fundador el Teatro Ulises, editor de la revista Barandal, durante mucho tiempo Cronista de la Ciudad de México, poeta maravilloso, ganador del Premio Nacional de Literatura y cumplió su más preciado antojo al inaugurar su restaurante La Capilla.

Aquella capacidad suya para escribir de todo y sobre todos, paradójicamente, también lo tentó a él. Al final, le resultó imposible evitar sus recónditos, imperiosos y poderosos sentimientos cuando de amor se trataba. Como ropa tendida al sol en la azotea. Su propia pluma lo dijo:

“Dentro de estos cuatro muros/ pretendí ocultar mi dicha. / Pero el fruto, pero el aire / ¿cómo me los guardaría?”

2. Antoine de Saint-Exupéry solía decir que tal vez los aviones eran sólo una máquina, pero también un invento maravilloso, un instrumento de análisis, que le había permitido descubrir los cielos y la verdadera faz de la Tierra. Huérfano desde los dos años, vivió con sus abuelos toda la infancia, que alentaban su talento para escribir y dibujar, pero no podían impedir que todo el tiempo estuviera pensando en los aviones.

En cuanto terminó sus estudios, decidió cumplir el servicio militar con las fuerzas de aviación del ejército francés. Era 1921 y las máquinas voladoras, encanto de la moda, provocaban la admiración de las mujeres y el respeto de los hombres. Sin embargo, no todos querían subir al cielo. Su primera prometida comenzó a presionarlo para que se dedicara a oficios menos riesgosos, amenazó con abandonarlo y le regaló plumas y cuadernos diciéndole que mejor se pusiera a escribir. La boda fue cancelada.

Incapaz de alejarse de los aviones, Saint Exupery, comenzó una carrera como piloto comercial cubriendo rutas en Europa, África y Sudamérica. Escribió su primera novela, “Correo del Sur,” y se buscó otra novia. En Buenos Aires, conoció a Consuelo Sucín, mujer bella y difícil, a la que ofreció a enseñarle la ciudad desde las alturas. En pleno vuelo le propuso matrimonio y en vez de anillo, champaña o piruetas, le aseguró que, si no se casaba con él, estrellaría el avión en ese mismo momento. Consuelo aceptó de inmediato. Sin embargo, se sabe que el matrimonio fue el epítome de la más atroz turbulencia.

Un par de años después trató de batir el récord de tiempo en un vuelo entre Tierra de Fuego y Nueva York. La idea resultó terrible, el intento fallido, el accidente lamentable y la convalecencia larga. De los restos del avión se fue directo a la cama y escribió Tierra de hombres, su tercer libro, mientras pensaba cómo iba a regresar hasta los aires.

No tuvo que esperar mucho. Había llegado la Segunda Guerra Mundial y Saint-Exupery se alistó para participar en Unidades de reconocimiento aéreo para las tropas aliadas pero una vez ocupada Francia, tuvo que exiliarse en Nueva York. Ahí fue donde apareció en su mente aquel niño de capa azul y cabellos rubios que se convertiría en el personaje central de su libro “El Principito”.

Escribiendo a mano toda la historia, decorándola con dibujos a lápiz, tinta y acuarela, trabajaba desde bien entrada la noche hasta las primeras horas de la mañana. El café, muy negro y una suerte de pasión febril por escribir lo mantenían despierto. Sin embargo, una vez terminado todo el cuento, se dio cuenta que los aviones continuaban llamándolo y fue así como, a pesar de su precaria salud , reclamó su posición de comandante y logró incorporarse a las tropas de la Francia Libre. Volar, eso era todo.

El 31 de julio de 1944, Antoine de Saint Exupery despegó desde Córcega para otra misión de reconocimiento. Sobre su mesa de trabajo dejó escrito un mensaje: "Si me derriban no extrañaré nada. El hormiguero del futuro me asusta y odio su virtud robótica. Yo nací para jardinero. Me despido". El avión se lo llevó y nunca, nadie, supo nada más del comandante.