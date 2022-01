Alcanzar a cualquier costo la autonomía en la refinación de petróleo, puede resultar un cometido fincado en una narrativa nacionalista que deja a un lado la decisión racional. De tal suerte que, al buscar en cajones equivocados el logro de tal tarea, los dineros requeridos podrían incrementarse a grados de asfixia presupuestal para el estado en su conjunto. Nadie desea el fracaso de la industria petrolera nacional, pero, tampoco nadie podría negar que la situación en la que se encuentra Petróleos Mexicanos es de franca y absoluta emergencia financiera.

Con una producción de crudo que no solo se aleja de las metas planteadas, sino que se encuentra con una tendencia a la baja, aunado al incremento de costos operativos y pasivos laborales de 2.81 billones de pesos, el panorama no parecería alentador. Pero a pesar de ello, la ya formalizada compra de la refinería Deer Park, pone presiones adicionales a la tambaleante empresa nacional. No solo se involucra en esta operación el desembolso de 600 millones de dólares, sino la absorción de poco más de 950 millones adicionales anclados en la deuda heredada.

Hay que decirlo, si se trasciende a la astringencia presupuestal que involucra la operación de tal plaza, la refinería texana constituirá la planta más productiva con la que Pemex contaría, incluso arriba de Salina Cruz y Tula al procesar la refinación de cerca de 335,000 barriles de crudo al día. Con ello, las capacidades proyectadas una vez que se estabilice el control operativo de Deer Park y se consolide la funcionalidad plena de Dos Bocas, estarían rozando la producción de 1 millón 980,000 barriles al día.

Y esta segunda protagonista mencionada, la refinería en ciernes ubicada en Tabasco, presenta escenarios para su conclusión que no estarán exentos de polémica. Ya ha sido cuestionada con acritud la atingencia de su ubicación por factores hidrológicos; sin embargo, el real entuerto se centra en las capacidades presupuestales para solventar la conclusión de su construcción. Al día de hoy, con el atraso en la edificación del proyecto original, existe un excedente de costos que ronda un 40% adicional a lo pactado. Más de 3,600 millones de dólares que el estado mexicano deberá proveer si es que se busca llegar al objetivo de finalizar su construcción en este 2022. Además, arrancar con solvencia su operación, muy probablemente requerirá de nuevas inyecciones de capital para lograr la producción con calidad de ese tan deseado primer barril.

Lo que urge a Pemex es el logro de una mayor eficiencia financiera y productiva. Las capacidades de las actuales refinerías se estima que están alrededor de un 43%, en gran parte detenidas por breve inversión en mantenimiento y operatividad. Hoy, la gran petrolera mexicana tiene la obligación de alimentar con calidad a dos bocas voraces; una extranjera que aparenta caminar sanamente y una neonata que amenaza con ver tardíamente su esperado alumbramiento.

Twitter: @gdeloya