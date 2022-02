Se alinea el sector empresarial, en marzo se definirán muchas estrategias. Como ya lo comentaba, Concamin, Canacintra y sobre todo el CCE tendrán cambios de estafeta en la presidencia.

Hay candidatos que son los consentidos del Gobierno Federal, bajo la tutela de Andrés Manuel López Obrador, y quienes al parecer se sienten muy seguros de llegar a ocupar el liderazgo de dichas cúpulas empresariales.

Aunque los contrincantes a tomar las cámaras están más que calificados y con un gran empuje y trayectoria empresarial.

La gran pregunta es hacia dónde se inclinará la balanza. Francisco Cervantes y José Abugaber o Enoch Castellanos y Bosco de la Vega. ¿Se jugará limpio? Esperemos que sí. Sobre todo, quede quien quede, que vaya en pro de los beneficios y estrategias empresariales, no de gobierno.

Y es que las coordenadas económicas del sector empresarial no son nada halagüeñas.

Dados los efectos negativos de la desaceleración económica de 2018, de la pandemia, y de este año, la cual se incrementó en diciembre de 2021, afectando a industrias como comercio, educación, salud, proveeduría, los desafíos son enormes. Los niveles de inversión no sólo disminuyen sino se frenan o salen de territorio nacional.

Será un año de mucha cautela en consumo, en crédito, y de una menor generación de empleo, repercutiendo en las finanzas del sector empresarial, con una salud económica muy dolida. De ahí que políticas sustentables de largo plazo y con una tendencia internacional son más que fundamentales, más cuando el sector empresarial no termina de ser visto como un aliado para las autoridades federales.

Y no es cosa de encontrar el hilo negro, sólo de fortalecer y dar certidumbre, no podemos seguir esperando crecer de la mano del vecino país, Estados Unidos, ni tampoco que éste sea el culpable de toda la caída económica, cuando en territorio nacional no se ponen reglas claras y de largo plazo.

Si bien es cierto, el sector exportador ha tenido un mejor dinamismo, sobre todo en aquellos rubros ligados a lo relacionado con lo electrónico, aunque la gran excepción pasa con el sector automotriz, que ha tenido un gran problema con los chips y el factor de escasez de proveedores. En cuanto a los más afectados, seguirán siendo comercio, servicios y turismo.

Y aunque el precio del petróleo beneficiará las finanzas públicas, el efecto del aumento de la gasolina afecta este factor positivo del precio del petróleo, porque el gobierno destina recursos para subsidiar.

Así que la fortaleza del sector empresarial es fundamental para la generación de inversión hacia nuevos proyectos de infraestructura, más contenido nacional, atracción de las inversiones que están saliendo del este de Asia, pero sobre todo certidumbre de la inversión privada, dado que es fundamental, considerando que el 80% de la generación de la economía proviene de la Iniciativa privada. ¿Será que se juegue con reglas claras? Ojalá que sí.