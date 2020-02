La cena de los 100, el miércoles pasado, ha generado reflexiones y comentarios de muy diversa índole. Pero es, sobre todo, un reflejo de la realidad, lamentable, que nos aqueja. Y, como el Presidente lo sabe y, en el fondo, dice lo que cree que es verdad y los demás callan, pues creo que es hora, en esta borrachera de sinceridades, que nos digamos a dónde nos habrá de llevar y, es hora también, de decir y llamar las cosas por su nombre.

Vamos por el principio: el presidente para salirse de su callejón sin salida respecto del avión presidencial decide que lo va a rifar. Sin rifarlo, por cierto.

Una ocurrencia imbécil, si sabe, como lo sabe, que no es de él: del gobierno federal ni de Banobras, sino de Boeing, el fabricante. Sabe que el banco, Banobras, tiene un compromiso y que la Defensa Nacional paga lo correspondiente mes por mes, con base en lo que autoriza la Cámara de Diputados cada año.

¿Por qué paga el Estado mexicano un avión? Porque AMLO no tiene un avión. Lo tiene, eso que llamamos la investidura y la persona que encarna al Estado y al Ejecutivo de la Nación. A él, esa imagen y esa definición jurídica le tienen sin cuidado, no las entiende.

Ni viaja al extranjero ni cree que sea importante ajustar la agenda del Presidente a las necesidades de su agenda; el pueblo manda y los vuelos de las compañías de aviación le dictan su agenda. Muy bien, si quiere uno ser comprensivo con su agenda política, pero hasta ahí.

El avión no se puede vender, ¿entonces qué hacemos? Qué tal si lo rifamos, de a 500 pesos el cachito. Gran idea, señor presidente, vociferan sus leales cercanos. Con eso pagamos por adelantado la renta, nos lo adjudican y entonces sí lo podemos vender. Genial —le dicen a gritos—: ¡¡¡Usted es tan inteligente que nos asombra!!! (Asombra: es decir, nos pone una sombra ante el sol).

Ya sé, dice él: A los empresarios más ricos les vendemos boletos. Y, tengo tanto poder y aceptación popular, que los puedo poner de rodillas, para que de sus propios bolsillos me den lo que necesito (las empresas por consejo de administración no pueden dar dinero por regulación nacional o internacional), que den, para cumplir esta ocurrencia absurda de a 20, 50, 100 o 200 millones de pesos. Que lo saquen de su bolsillo y ya. Total, tienen mucha lana.

Además, él lo sabe, lamentablemente, todos tienen la cola sucia o que les pisen. ¿Quiénes de los 100 no son proveedores o contratistas del gobierno? Si no, pregúntenle a la Unidad de Investigación Financiera. ¿Quiénes, de los que están ahí, no tienen dudosas relaciones o deudas con el SAT? ¿Quiénes son prístinos y limpios? Ninguno.

La democracia mexicana no puede defenderse en las más altas esferas de sus élites porque son igualmente cómplices e involucradas que todos los demás. En los peores negocios que puedan imaginarse, con el gobierno o con los congéneres de la iniciativa privada. Por eso, el presidente puede darles tamales y chocolate a cambio de un millón de dólares.

Les va a doler, sin duda. La cena desnuda y hace lamentable este acto de poder y al someter a la iniciativa privada demuestra dos cosas por lo menos.

Por un lado, que los empresarios de México, y no puedo encontrar muchos en sentido inverso, están coludidos desde hace muchos años con el poder político, y a AMLO, le parece un ambiente muy favorable para su proyecto: se ajustan o me los jodo. Así de fácil.

Por otro lado, en la medida que no cooperen, les encuero sus tranzas y su enriquecimiento absurdo e inacabable.

Todos pagan y a lo mejor, hasta algunos además de pagar impuestos, compran boletos sin deducción de impuestos de sus propias bolsas; total, están muy ricos y de lo que se trata es que todos seamos jodidos como dice mi discurso.

Para efectos prácticos, y sin darle más vueltas, los empresarios pagan impuestos y cuando les piden que den una lana más lo hacen porque si no los investigan o les descubren lo que se supone que eran acuerdos. Ninguna democracia podría vivir así.

La ley no puede aplicarse al gobierno o a sus funcionarios, también tiene que alcanzar los brazos de los empresarios, los ciudadanos, que por serlo no son buenos. Son sólo eso: ciudadanos y sometidos a la ley. Como, por cierto, también debería estarlo el ciudadano presidente. No mucho más, pero ciertamente, no mucho menos.

Para efectos prácticos, los que tienen dinero están bajo la mira de que deben una doble tributación. La que les exige la ley y aquella que proviene del chantaje del poder, fuerza e ilegalidad sin proyecto claro. El peor de los mundos. Ya se verá.