La ministra Olga Sánchez Cordero mantiene una comunicación directa y constante con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien fue su alumno en la universidad. Otro de sus discípulos, el subsecretario Ricardo Peralta, quedó a cargo de llevar la relación con el secretario del Gobierno de aquella entidad del Altiplano, Simón Vargas Aguilar, y los líderes de las bancadas del Congreso local. Mientras el diputado Ricardo Baptista estuvo al frente de la mayoría morenista, empero, los acuerdos simplemente no fluyeron a pesar de la mediación de Alejandro Encinas.

Justo hace un año, para elegir a la nueva Mesa Directiva de la Legislatura hidalguense, surgió un bloque que llevó a la presidencia del órgano de gobierno a la panista Claudia Lilia Luna Islas y a la priista María Luisa Pérez Perusquía a la Junta de Gobierno. El bloque mayorista –compuesto por 20 legisladores– se partió a la mitad, lo que provocó que perdieran el control de la Legislatura.

Los afectados sostienen que aprovechando las pugnas internas, el gobierno estatal –a través de Vargas Aguilar– influyó en la composición del órgano legislativo para incumplir con el acuerdo de gobernabilidad que tuvo a Sánchez Cordero como testigo de calidad: Morena quedaría con la presidencia del Congreso, mientras que Fayad tendría respaldos para designar a los titulares del Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría estatal y la Comisión de Derechos Humanos.

El 23 de marzo, el Congreso local suspendió sus actividades por la contingencia sanitaria. Y el proceso electoral para renovar las 84 alcaldías –las votaciones serían el 7 de junio– tuvo que ser suspendido. Apenas si el INE definió que los comicios ocurrirán el 18 de octubre, el gobernador Fayad propuso al gobierno federal una mesa de concertación, para preservar la gobernabilidad. Y es que los alcaldes salientes concluyen su trienio el próximo 5 de septiembre. La Constitución hidalguense faculta al Congreso a designar a los 84 concejos municipales, que temporalmente quedarán al frente de los asuntos de gobierno.

Ante la reticencia de los legisladores hidalguenses, intervino Alfonso Ramírez Cuéllar, quien garantizó a las autoridades locales y federales que no habría imposiciones de la mayoría legislativa. A cambio, pidió que Fayad y Vargas cesaran cualquier agandalle en ciernes…

Como representante personal, la secretaria de Gobernación designó a su coordinador de asesores, Jorge Alcocer Villanueva, quien citó a una plática definitiva a los cinco representantes del Poder Legislativo designados por el presidente nacional de Morena, y a las autoridades estatales.

Pero el martes, en el Palacio de Covián sólo esperaban a la presidenta de la Mesa Directiva. Y la facción morenista se quejaba nuevamente en Palacio Nacional por la “abierta intromisión” del gobernador Fayad. Y temían un agandalle, por doble vía…

Y es que la dirigencia saliente de Morena designó a los candidatos a las 84 alcaldías. En víspera del arranque formal de las campañas, hubo impugnaciones a las nominaciones en Pachuca, Tizayuca, Mineral de Reforma y Tula, cuatro de los municipios más importantes de la entidad.

La candidatura en la capital hidalguense recayó en el académico Pablo Sandoval –cercano al secretario de Hacienda–, lo que motivó la queja del exdiputado Canek Vázquez Góngora. Otros dos integrantes de la bancada morenista –Susana Araceli Ángeles, en Tizayuca, y Ricardo Baptista, en Tula–, solicitaron licencia para iniciar campaña, pero fueron impugnados.

Efectos secundarios

REVUELTA. Las pugnas políticas rebasan a la nueva normalidad. En Baja California Sur, la mayoría Morena-PT, cansada del sabotaje intermitente del “bloque de contención” (PRI-PAN-PRD-Humanista y PRS) decidieron someter a juicio político a los ocho legisladores de las minorías, de los cuales cinco fueron destituidos y tres amonestados, no obstante que habían solicitado la protección de la justicia. En el origen, una solicitud de juicio político formulada por un particular. En medio, el proyecto de construcción de una planta desaladora en Los Cabos. Y en el fondo, el enojo del gobernador panista Carlos Mendoza Davis, quien denunció la insensatez de los morenistas y anunció que no publicará decreto alguno generado por el Poder Legislativo.

¿COMPATIBLES? Dicen que en política, nada es producto de la casualidad: justo cuando la lideresa del PRI del Estado de México, Alejandra del Moral, había aceptado dejarse ver públicamente con los meros meros de Antorcha Campesina en aquella entidad, en una primera señal del acuerdo que los unirá electoralmente en el 2021, se conoció la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Celis Aguirre, para congelar sus cuentas bancarias. Del Moral y el delegado del CEN priista en la entidad mexiquense, Jorge Rojo, recibieron al alcalde de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román, y al diputado federal Brasil Acosta, representante de Aquiles Córdova en la entidad gobernada por Alfredo del Mazo.

ENTREGA. La periodista argentina Olga Wornat presentará la portada de su libro más reciente, Felipe el oscuro (Editorial Planeta, 2020) que pasó una década embodegado y contiene los secretos, las intrigas y las traiciones del sexenio calderonista. La editorial presume que es la mejor investigación sobre el calderonato, mientras que la autora dedica este trabajo a las mexicanas, sobrevivientes en un país misógino y machista.