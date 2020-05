Cuando se habla de municipios en México, se evoca a la memoria el artículo 115 de la Constitución Política Mexicana que establece que “… los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre…”. En este sentido, cada estado ha ido organizando su territorio en un número determinado de municipios hasta acumular casi dos mil quinientos en 2020. Por un lado, 5 estados se organizan en menos de 15 municipios y, por otro, 7 en más de 100, siendo Oaxaca el extremo con 570.

En 2015, cuando se hizo el Encuesta Intercensal, el INEGI registró 2,457 municipios y en 2020, el catálogo de Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal http://www.snim.rami.gob.mx/contabiliza 2,470. Trece nuevos municipios en cinco años: Chiapas 7, Morelos 3, Campeche 2 y Quintana Roo 1. Habrá que esperar los resultados del Censo de 2020 para conocer el número de habitantes de los nuevos municipios para caracterizarlos demográficamente. Cuando se utiliza el municipio como unidad de análisis, se incursiona en un conjunto dinámico y de fuertes contrastes. De los 2,457 que tenemos información, en 12 municipios habitan más de 1 millón de habitantes y en 11 habitan menos de 300 personas por municipio. Si agregamos los siete municipios con más de 1.5 millones de mexicanos, sumamos el equivalente a 8 estados (11.6 millones). En extensión territorial la heterogeneidad es aún mayor. El municipio de San Quintín en Baja California (34 mil km2) ocupa las mismas dimensiones que 6 estados de la república y si agregamos a los 20 municipios más extensos, logramos un equivalente a 14 estados. En contraste, hay 14 municipios con una extensión de menos de 10 km2 cada uno.

A la heterogeneidad demográfica y geográfica, se le suma las disparidades sociales de estas unidades administrativas. Desde hace 30 años, el CONAPO ha estado midiendo, a través de su índice de marginación, las desigualdades que existen en el país integrando 9 indicadores (educación, vivienda, población e ingresos). Para nadie es ajeno que los municipios menos marginados están ubicados en la Ciudad de México, en Nuevo León y en las capitales de los estados; y los más marginados se dispersan en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Veracruz y Durango.

La marginación no solo expresa la falta de acceso a los servicios o la carencia de oportunidades, sino también es muy sensible a diversos indicadores de mortalidad. Por ejemplo, el riesgo de morir de un menor de un año de edad en Batopilas, Chihuahua es 13 veces mayor que el de un niño de la misma edad que reside en la alcaldía Benito Juárez en la CDMX Lo mismo sucede cuando se analiza la mortalidad materna. Los municipios de alta marginación tienen una razón de mortalidad materna 3.5 veces mayor en comparación con los de baja marginación. No hay que perder de vista que la población se concentra en los municipios de muy baja marginación. En 345 municipios que componen este estrato, reside 60% de la población del país, mientras que, en los 283 municipios de muy alta marginación, viven 3.5% del total de los 128 millones de mexicanos.

El COVID ha tenido una propagación desigual y heterogénea a lo largo del país después en 78 días de iniciada la pandemia. A la fecha se observa que la mitad de los municipios del país registran casos confirmados de COVID. Sin embargo, al estratificar por marginación, 3 de cada 4 municipios de muy baja marginación tienen casos confirmados, en cambio, unode cada cinco de los de muy alta marginación presenta casos positivos. Esto no necesariamente quiere decir que el riesgo de contraer el virus sea menor en los municipios más marginados, puesto que el número de pruebas que se hacen en los municipios es muy diferente. Como se observa en la gráfica, en los municipios de muy baja marginación se han aplicado 182 pruebas por cada 100 mil habitantes, en cambio, en los municipios de muy alta marginación son 20.6 por cien mil, es decir, casi 9 veces más pruebas per cápita. La tendencia indirecta de la cobertura es evidente en la gráfica. A mayor marginación, menos pruebas. El mismo patrón se observa cuando se contrasta solo un día de la epidemia. Por ejemplo, el 16 de mayo se aplicaron 5,400 pruebas en el país. 4,178 pruebas en 239 municipios de muy baja marginación y solo 37 pruebas en 10 municipios de muy alta marginación. Ese día, la mitad de las pruebas se aplicaron en 25 municipios de muy baja marginación, ubicados en la CDMX (11), en León, Acapulco, Tijuana, Mexicali, Guadalajara, Monterrey y Torreón, por mencionar algunos. En resumen, hasta la fecha aún quedan 634 municipios en los que no se ha practicado ninguna prueba. Ahí habitan 3.5 millones de personas, pero 2.7 millones de ellos se concentran en municipios de alta y muy alta marginación.

Es claro que el SARS-COV-2 no es un virus que respete fronteras o delimitaciones administrativas, y menos que se mantenga a raya sin vigilancia epidemiológica activa. Si bien, estamos de acuerdo que la preocupación en este momento se ubique en el conocer y reportar el número de camas de cuidados intensivos disponibles, ante la inminente “nueva normalidad” en 324 municipios que carecen de casos positivos y que tampoco sus vecinos los presentan, considero pertinente incrementar el número de pruebas justo en esos municipios en los que se va a relajar del aislamiento preventivo de tal manera que de existir casos confirmados se tomen las medidas necesarias. Lo último que queremos es que se presente un brote en estas localidades o que se propague el contagio por falta de precauciones. La idea de promover una cobertura universal de salud pasa por la elaboración de pruebas para detectar el COVID-19 en todos los municipios de país.

