Cuando no se figura en la ley ni se tienen reglas claras, todo puede estar de cabeza. Ésta es la situación en la que operan las empresas de dispositivos médicos, que producen desde gasas hasta los grandes aparatos médicos para atender enfermedades degenerativas.

La falta de una ley en salud simplemente va dejando fuera la innovación en dicho rubro, y todo parece irse haciendo sobre la marcha, o más bien con el cambio de gobierno, situación que se comenzó a agravar, debido al cambio de estrategia y paradigmas en la forma de llevar las cosas del presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que todo es muy incierto.

Este año, además de la compra de dispositivos médicos que se encuentra vigente, se llevó a cabo una más para el segundo semestre de este 2019, argumentando nuevas reglas.

¿De qué se tratan? Los precios a los que quiere comprar el gobierno federal los dispositivos médicos en muchos casos están por debajo de los costos.

Aunado a ello, ya no se les dio preferencia a las firmas nacionales, seguidas de las empresas de los países integrantes de acuerdos comerciales, sino que ahora se abrieron las licitaciones para todas las empresas del mundo, situación que hizo que más de 60% de los jugadores no participaran. Y ni que hablar de la distribución, que hasta la fecha no se ha definido por parte del gobierno federal quiénes serán los distribuidores encargados, pues los anteriores, que dependían de las empresas de dispositivos médicos, simplemente no están dentro de los planes.

Como tampoco parece estar definido si será el IMSS, al mando de Zoé Robledo, la Secretaría de Hacienda, que comanda Arturo Herrera, o la Oficina de la Presidencia, bajo la tutela de Alfonso Romo, quien tratará con este gremio.

“Pero no pasa nada. Sigue vigente la licitación del 2019, que se realizó en la administración pasada. La licitación que se llevó acabo para el suministro de medicamentos y dispositivos médicos de un segundo semestre era una prueba a ver si funcionaba”, nos dicen que fue la justificación.

Lo cierto es que hay una gran incertidumbre. Hasta el momento no se conocen las reglas de las próximas licitaciones, fechas ni quién será la autoridad responsable.

Pero, ¿entonces hay desabasto de medicamentos y dispositivos médicos, o no? En teoría no, porque existen las reglas del 2019, pero en la práctica sí, porque muchos pedidos no se han llevado a la realidad.

Y para atender las necesidades para el 2020 la licitación y reglas ya deberían ser una realidad.

No obstante, la falta de certeza, incluso en conocer si se les podrá pagar en tiempo y forma, es uno de los motivos por los cuales más de 60% de las firmas de dispositivos médicos no piensa voltear al sector público de salud.

Será que el gobierno federal pueda analizar con seriedad la situación en materia de salud, y atender el documento firmado por todas las cámaras, asociaciones y organismos del sector salud, entre ellos, la Canifarma, que dirige Rafael Gual Cosío; la AMID, que comanda Carlos Jiménez, y la AMIIF, en la cual piden reglas claras, coherentes y que den certeza de mediano y largo plazos.

O cómo explicar que, aun cuando se dice que el cambio de distribución de los dispositivos médicos se realizará con otras empresas para evitar irregularidades, aún no se sabe quiénes serán, si cuentan con el transporte que tenga las condiciones necesarias. Pero eso sí, ya se conoce que si algún dispositivo no se entrega en tiempo y forma las firmas de los propios dispositivos médicos serán las responsables. Vaya estrategias.