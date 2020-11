Mientras en el tribunal de Nueva York el general Cienfuegos se declara "no culpable", respuesta rutinaria al juez de control, acá no termina por disiparse la nueva de desánimo entre los militares mexicanos.

Lo saben en Palacio Nacional, por los diarios reportes del jefe de la agencia de inteligencia federal, el general Audomaro Martínez, Eso explica, en parte, la circular de Sedena que prohíbe hacer declaraciones sobre el caso Cienfuegos.

Eso, sin embargo, solo hace que la disciplina silencie las expresiones de descontento entre los soldados de México, pero no disipa el amargo sabor del desencanto producido por la detención de quien fue hace poco era el General Secretario.

FGR: un lastre el nuevo sistema penal

Ha reconocido la FGR que un juez federal rechazó la acusación contra Luis Videgaray, en la cual se incluía el delito de "traición a la Patria", con cual confirma el adelanto informativo que se hizo en la mañanera presidencial.

Y se confirma que el tema se aireó para, fuera del proceso legal, provocar a los propios a poner en marcha la campaña de descalificaciones y advertir a los adversarios que van contra el pasado inmediato.

Por alguna razón no atienden la advertencia de la FGR de que, a diferencia del viejo sistema, en el nuevo para consignar no bastan los dichos acusatorios, deben respaldarse con pruebas.

Austeridad abre brecha en la seguridad

Hace cinco años, en una conferencia en México, el expresidente norteamericano William Clinton reconoció que la amenaza del narcotráfico en nuestro país era culpa de ellos, pues cerraron rutas aéreas y marítimas y sólo dejaron la terrestre.

Ahora hay indicios de que los narcotraficantes empezaron otra vez la vía aérea y la marítima, como resultado de la vigilancia en la frontera sur forzada por Washington, según recientes intercepciones de lanchas o aviones con droga.

Sin embargo, las dificultades presupuestales contribuyen a que haya brechas en la vigilancia de nuestros cielos y nuestros mares. Cuidado, podrían ofrecer los estadunidenses apoyarnos con sus barcos y aviones. Así de simple.

NOTAS EN REMOLINO

Aún no entienden los aliancistas por qué no los reciben en la SCHP. Los amados fiscales de los gobiernos de dos entidades prósperas, como Jalisco y Tamaulipas, si se le suman el resto de ellos aliancistas, no romperán el pacto fiscal, pero como dicen en Yucatán, no matan, pero no dejarán vivir... Ayer no se explicó bien en Palacio Nacional que las plazas para médicos con empleos permanentes son apenas una porción de las que había al inicio del sexenio. Es que cada plaza implica erogación permanente y el presupuesto tiene límites... El respetado senador Miguel Ángel Navarro aspira ser candidato de Morena por Nayarit, pero le dirán que no es posible, porque no tiene suplente y su licencia restaría un voto al Partido Oficial.... Por cierto, el senador con licencia José Narro Céspedes se queja que hizo denuncias por irregularidades en el seguro ganadero y que la decisión del Ejecutivo fue eliminarlo. ¿Justicia poética?... Se entiende que el INE quiere paridad de género en las candidaturas a gobernador, pero el Partido Oficial le dirá al INE que eso es legislar y no puede hacerlo...