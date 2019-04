Piensa el triple, haz el doble y habla la mitad.

LOS 10 INDICADORES PARA SEGUIR. Cuando comentamos aspectos básicos sobre el mercado accionario y su inversión, hacemos referencia a las diferencias entre los mercados alcistas y bajistas, utilizando la terminología de “toros” (alza) y “osos” (baja) por la manera (dirección) en que atacan estos animales.

Hoy la lección es un poco más complicada. En lugar de definir términos, buscamos anticiparnos a los cambios, específicamente, ¿cuándo termina un mercado alcista y comienza un mercado bajista? Sabemos que el mercado es cíclico. Tarde o temprano veremos un mercado bajista, un mercado de acciones, con una caída de 20% o más. La pregunta es: ¿cuándo comienza y termina cada uno? Para así maximizar el crecimiento y mantenimiento patrimonial. Estudiamos distintas variables, buscando las “mejores señales” al entender que el tipo de variables que tradicionalmente inciden en el comportamiento de las bolsas se pueden clasificar en cuatro categorías: Fundamentos, Estructurales, Psicológicas y Técnicas. Las estructurales suelen tener implicaciones de manera temporal, por lo que nos concentramos en las otras tres. En estas categorías encontramos 10 indicadores, que, históricamente, se activan previo a un mercado bajista. Cuando ocho o más de estos indicadores están “en rojo”, hay una mayor probabilidad de acercarnos hacia un mercado bajista. Siete o menos señalan un mercado alcista.

GANAN LOS TOROS. Con los datos actuales, parece que los toros continuarán embistiendo. Si bien la lista de verificación tiene un soporte sólido en indicadores de diferente índole, nos queda muy claro que invertir en Bolsa no es una ciencia exacta. Los inversionistas más exitosos no son los más inteligentes. Son los más disciplinados. Creemos que el mercado alcista continuará en el 2019. Actualmente, sólo uno de nuestros 10 indicadores está señalando la probabilidad de un mercado bajista (curva de bonos invertida). Las utilidades netas al 1T19 promedio de las 500 empresas del S&P se espera disminuyan en 3.7 por ciento. No obstante, gran parte de la baja se explica por una base de comparación muy alta.

Anexo: más sobre los indicadores

TASAS DE INTERÉS. Las señales de mayor riesgo normalmente aparecen primero en el mercado de bonos. El seguimiento de los cambios en los diferenciales de los instrumentos de alto rendimiento y la pendiente de la curva de rendimiento, entre otras variables, nos puede dar pistas sobre la dirección futura del mercado de valores. Dos indicadores fundamentales (crédito) destacados son la pendiente de la curva de rendimiento y los diferenciales de bonos de alto rendimiento. Juntas, estas dos variables tienen un historial sobresaliente en la predicción de recesiones económicas, lo cual es importante porque las recesiones están asociadas con los mercados bajistas.

El High Yield Spread mide la diferencia entre la rentabilidad actual de los conocidos como bonos basura y lo comparará con la rentabilidad de aquellos bonos agrupados bajo el denominado grado de inversión o alta calidad. Se utiliza para valuar la salud de los mercados de crédito. Cuando los spreads tienden a separarse es una señal de mayor percepción de riesgo de los bonos basura y por lo tanto de la calidad de crédito de las empresas, ya que cuanto mayor es la rentabilidad exigida a los bonos basura respecto a los bonos de alta calidad más elevada se está percibiendo el riesgo de impago de deudas empresariales.

Actualmente la Reserva Federal en EU (Fed) ha manifestado ser paciente antes de iniciar una nueva alza. Aunque las cifras económicas en EU siguen siendo favorables, preocupa un contagio global menos favorable.

INDICADORES ECONÓMICOS Y CORPORATIVOS. Un indicador macroeconómico muy útil en EU es el índice de Indicadores Económicos Líderes, integrado por 10 variables económicas líderes. La tasa de cambio de seis meses de dicho indicador tiene un historial casi perfecto de predicción de recesiones económicas.

También destacan las ganancias corporativas, que impulsan los precios de las acciones. Las ganancias corporativas tienen una correlación de 90% con los rendimientos del mercado de valores. Cuando 50% de las empresas crecen es una buena señal.

CONFIANZA Y VALUACIÓN. El legendario inversionista sir John Templeton declaró una vez que los mercados alcistas nacen con pesimismo y mueren con euforia. El sentimiento o la confianza es un importante impulsor del mercado, porque casi 70% de la actividad económica es impulsada por el consumidor. Pero también puede ser un indicador contrario, lo que significa que cuando la mayoría de las personas son optimistas, es hora de ser cautelosos en los mercados y cuando la mayoría de las personas son pesimistas, es hora de ser más positivos.

Sabemos que no hay que confundir precios con valuaciones. El múltiplo o relación Precio de la Acción vs. Utilidad por Acción 12m (P/U) ayuda a sensibilizar qué tan caro o no está un mercado. En EU un P/U mayor a 20% es para sugerir que se estira la valoración y es posible un mercado bajista.

TÉCNICO. Es posible que haya escuchado el viejo adagio: “La tendencia es su amigo”. Aunque nuestra formación en SNX es más Fundamental, reconocemos el apoyo de gráficas para identificar posibles cambios de tendencias vs modas.

Fundador de la empresa SNX, Constructores de Patrimonio y empresario en Bolsa desde hace muchos años. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo [email protected]