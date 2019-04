Tanto que nos indignan las majaderías de Donald Trump y el Congreso de México cede al primer apretón de la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, quien amagó con no aprobar el T-MEC si no hacemos la reforma laboral.

Quizá es más serio el amago a la soberanía que hizo la señora Pelosi, pues advirtió que vigilarán estrechamente que la redacción de la reforma laboral se apegue a lo que ellos creen es lo mejor, además se supervisión estrecha de la aplicación de lo aprobado.

Sólo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Garza dijo que la pretensión estadunidense busca socavar la competitividad mexicana. No importa, ayer pusieron en marcha el proceso para complacer a la señora Pelosi y la próxima semana se aprobará la reforma laboral.

¿Para qué ampliar a la Suprema Corte?

Como saldo de los desayunos con Ricardo Monreal y con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Záldivar, ayer en el Senado se presentó la iniciativa para ampliar a 16 el número de los ministros del máximo tribunal de la Nación.

¿Para qué cinco ministros más? Se explica que es para que la Corte tenga una tercera sala, la cual verá los temas contra la corrupción, con lo cual el régimen tendrá una sala ad hoc.

Al ser reforma constitucional, para ser aprobada necesitará las dos terceras partes de los votos, por lo pronto del Senado, luego de los diputados. Ya se verá cuál será el señuelo para contar con los suficientes votos de la oposición.

OMC; reducto contra el proteccionismo

Ayer estuvieron en Palacio Nacional los directivos de la Organización Mundial de Comercio, el foro cuyo objetivo es darles orden a los intercambios de bienes y servicios entre las naciones del mundo, en afán de una cierta equidad.

Se le ha dado autoridad para mediar en conflictos comerciales, lo cual ahorra pérdidas a las partes en cualquier conflicto por el comercio. Y, por supuesto, en estos tiempos de populismo nacionalista, es el último reducto contra el proteccionismo.

En el caso de México, si se agravaran los diferendos con Estados Unidos o se alarga la aprobación del T-MEC, podría ser el refugio para los intereses mexicanos, lo cual, sin embargo, no dejaría satisfechos a los interese estadunidenses, quienes acuden a la OMC sólo cuando les conviene.

Notas en remolino

Vaya sopapo que le dio el diputado morenista Pablo Gómez a su compañera Dolores Padierna por dejarse llevar por arrebatos partidistas en lugar de cumplir bien con la encomienda de dirigir las sesiones de la Cámara de Diputados… Reveló la vocera de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders que, por ahora, deportan a México, para esperar el fallo a su petición de asilo, a 300 centroamericanos diariamente. Para septiembre serían más de 50,000 personas que se instalarían en dos o tres ciudades mexicanas de la frontera norte. ¿Y?... Se queja la oposición que el Presidente López Obrador designó directamente a los comisionados de la CRE. Así lo dice la ley. Los quejosos, paradójicamente, son los mismos que redactaron la ley de la cual se quejan… ¿Qué harán para no dejar a los policías entre dos fuegos, el de las envalenonadas bandas que los golpean cuando quieren aplicar la ley y el de las autoridades que los castigan por no dejarse maltratar?... ¿De verdad cree Tatiana Clouthier que las guarderías del IMSS tienen capacidad para atender la demanda de sus derechohabientes? El que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca… La mitad de los senadores no fueron elegidos por voto directo. Sólo un dato cultural…