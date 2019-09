Con la prisa propia de su estilo personal de gobernar, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, empieza a ser prisionero de las narrativas construidas, a veces por decisiones al bote pronto, sobre todo con las que involucran el uso de fondos públicos.

Es el caso de las universidades llamadas "Benito Juárez", las que anunció para acoger a los que no alcancen lugar en las universidades públicas tradicionales, se ha topado con un obstáculo: la norma de que las partidas para el gasto las aprueba el Congreso.

Pero en el Presupuesto para 2019, aprobado por el Congreso, no existe la partida correspondiente, lo cual coloca al gobierno lopezobradorista en una encrucijada: cumplir con la norma o, como en el pasado dorado del siglo 20, maneja discrecionalmente los fondos del erario.

Seguridad: perdida, sin continuidad

Los enfoques ideológicos y partidistas de las políticas de seguridad, más a la carencia de continuidad, ha sentenciado a los gobiernos de la República fracasar sexenalmente en garantizar la seguridad en personas y bienes a los ciudadanos mexicanos.

Desde hace ya más de 25 años que los distintos gobiernos, y las distintas fuerzas políticas que han tenido la Presidencia de la República tratan de reinventar estrategias y tácticas de seguridad.

Cada sexenio se echa a la basura todo lo hecho por el gobierno anterior. El gobierno actual no ha sido diferente y quiere reinventar a la Nación. El resultado, hasta ahora, es el de siempre, en materia de seguridad, mientras el gobierno camina en círculo, la población está más indefensa.

¿Cuál es el límite de soldados y marinos?

Cada vez son más frecuentes las escenas de agresión de civiles con palos y piedras que agreden a los soldados y marinos, sin el menor respeto al uniforme ni a las armas que habitualmente portan.

Una de esas escenas ocurrió ayer a las afueras de Palacio Nacional, los policías militares fueron zarandeados, empujados y golpeados con palos por presuntos normalistas que pretendían entrar a Palacio Nacional. No respondieron a las agresiones.

La pregunta que el Gobierno de la República no quiere ni siquiera hacerse y hasta cuando soportaran pasivamente soldados y marinos los insultos y agresiones y las humillaciones a manos de gente del "pueblo bueno". No se lo preguntan, porque temen a la respuesta.

NOTAS EN REMOLINO

Los anayistas del CEN del PAN no entienden que, en política, recomendaba el general Lázaro Cárdenas, hay que ser muy dúctil. Que alguien les preste un diccionario. Quien presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados deben tener la confianza de las dos terceras partes de los legisladores que los elijan... El SAT, a juzgar por lo dicho ayer por el titular de la SHCP Arturo Herrera, tiene la encomienda de recaudar dinero para los proyectos del gobierno de la República. Al menos mientras se puedan aumentar impuestos... Aumentan las presiones sobre los jueces por parte de aquellos que creen que el rol de los juzgadores es uno que debe ganar popularidad. No. Basta que gane respeto... Explicará hoy en Palacio Nacional cómo va lo del T-MEC el subsecretario Jesús Seade como va el T-MEC y cómo el arancel al acero estructural mexicano impuesto por la Casa Blanca, no son importantes... Zhenli Ye Gon, dice que tenía mas dólares cuando llegaron las autoridades a confiscarlo. Diga lo que diga, es él quien tiene que probarlo, además de explicar su origen lícito... En Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ayer a José Antonio González, director general de FEMSA, acompañado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar y el director del Consejo de Negocios Antonio del Valle...