El gobierno ha diezmado a la administración pública federal con la finalidad de transferir masivamente presupuestos para programas de subsidio. También, para cubrir quebrantos astronómicos al patrimonio nacional producto de decisiones irracionales, como la cancelación del NAIM, y para financiar con dinero público proyectos ocurrentes y carentes de fundamentos financieros, de mercado, operativos y ambientales. (Santa Lucía, Tren Maya, Refinería en Dos Bocas). La motivación puede advertirse de manera clara; se trata de una autoafirmación inapelable de poder por un lado, y por el otro, de construir una enorme red clientelar que funja lealmente como base electoral para un proyecto político de largo plazo. Lo anterior, en paralelo a una concentración absoluta del poder y al sometimiento de contrapesos institucionales. Algo en verdad inquietante, dada la similitud que esto guarda con conocidas experiencias autocráticas y populistas, especialmente en América Latina.

La falta de una cuantiosa renta petrolera, y la disciplina fiscal y monetaria impuesta por los mercados financieros y cambiarios y por un Banco de México autónomo, dejan sólo la alternativa de hacer recortes brutales en la administración pública; sin importar las consecuencias. Es claro que nunca existieron los célebres “500,000 millones de pesos” perdidos en “corrupción”, que serían rescatados para financiar las nuevas políticas clientelares. Así se explican la reducción humillante de salarios en el sector público, el recorte draconiano a presupuestos de inversión y operación, así como el despido sin indemnización de miles de empleados del Estado; algo tal vez legal, pero a todas luces inmoral. (Ello, independientemente de que existiera la necesidad de un servicio público más esbelto y limitado). Los huecos dejados se cubren ahora con personajes ligados al partido en el poder, sin experiencia y sin preparación, u ostensiblemente ineptos, pero de indudable lealtad al régimen. De esta forma se han destruido funcionalmente o sometido diversos organismos autónomos del Estado. El poder absoluto no tolera contrapesos de racionalidad técnica.

Sectores completos de la administración pública han sido condenados a la irrelevancia, dado que no caben en el imaginario épico de un régimen que quiere ingresar de antemano a la Historia de Bronce de los siglos XIX y XX. Por ejemplo, no se entienden ni interesan la sustentabilidad, la transición energética ni la lucha contra el calentamiento global, asuntos del siglo XXI, que no merecen la más mínima referencia en la avalancha mañanera de declaraciones, acusaciones, insultos, perdones, y anuncios. Sólo se cancelan las subastas de energía limpia, y se demuele a la Comisión Reguladora de Energía. También se mata de inanición presupuestal a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que ha sufrido uno de los recortes más drásticos, a pesar de los imperativos indiscutibles de conservación de la biodiversidad terrestre y marina, regulación ambiental, manejo sustentable del agua, combate a la contaminación, gestión sostenible de bosques productivos, manejo de residuos, y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. México ya se cuenta como uno de los países de América Latina que invierten menos en la conservación de la biodiversidad, y dentro de la OCDE es el que observa el menor gasto ambiental como porcentaje del PIB. (Alrededor de 0.15 por ciento). Quedará comprometida e incluso inutilizada la capacidad de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, la regulación de residuos peligrosos, la conservación de la vida silvestre, el desarrollo y actualización de la normatividad, y de manera muy preocupante, la operación de nuestros Parques Nacionales y Reservas de la Biósfera. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (la institución más importante en toda la agenda ambiental y de sustentabilidad en nuestro país), ha sido bárbaramente diezmada con un recorte de más de 30%, lo que le impedirá ampliar y operar nuestro sistema de Áreas Naturales Protegidas, lo más valioso del capital natural de México. Igualmente han sufrido recortes incapacitantes la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Todo, en aras de construir la red clientelar de subsidios que asegurará la continuidad del régimen.