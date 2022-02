Hace muchísimos años “ya saben quién”, desde la oposición, comenzó un fuerte movimiento de desprestigio en medios de comunicación y ahora redes sociales hacia todos los gobiernos emanados de cualquier fuerza política diferente, todas las acciones, decisiones, leyes, estaban mal y lo peor de todo es que siempre se le hizo creer a las y los mexicanos que gobernar es tarea fácil.

Hoy, a tres años de la cuarta transformación, lamentablemente vemos un México muy debilitado ante los ojos del mundo, con instituciones perseguidas y desaparecidas, con funcionarios oficiales de gabinete haciendo una eterna campaña política en redes sociales, con acoso a periodistas y asesinatos por casos comprobados de impunidad y, la cereza del pastel, con una democracia que pende de un hilo.

Hace tan sólo unos días, el diario británico, The Economist, posicionó a nuestro país en el lugar 86 de 167 naciones con un “régimen híbrido” en lugar de “democracia deficiente”, categoría que lo ubica entre el autoritarismo y la democracia y además advirtiendo que las próximas elecciones de 2024 puede haber una mayor erosión de la democracia, cosa que es totalmente gravísima.

Ahora bien, hablando de desaparición de instituciones, considero que la libertad de expresión es otra de las grandes instituciones en nuestro país que debemos proteger y hoy corre un peligro inminente, la violencia en todas sus formas contra periodistas está en aumento, el Comité para la protección de periodistas (CPJ) con sede en Nueva York ha ubicado a México en el sexto lugar de su Índice de Impunidad Global de asesinatos contra periodistas, tan solo por debajo de países como Siria, Irak. y Afganistán.

Los comunicadores y periodistas son la tribuna de la sociedad, el minimizar lo que está sucediendo y sobre todo acosar públicamente a algunos desde el mayor espacio de difusión del Gobierno “la mañanera”, considero que es una grave traición a quien siempre le dio voz a la antigua oposición que hoy nos gobierna.

Gobernar significa tomar decisiones inmediatas, un gobierno responsable debe tomar decisiones a tiempo y en circunstancias críticas como las que estamos viviendo, ejecutar acciones que pongan siempre primero a los ciudadanos, hoy “ya saben quién” y todo su gabinete está siendo víctima de la polarización que crearon, fueron ellos quienes nos hicieron pensar que nuestra única chamba como ciudadanos es desconfiar de nuestros servidores públicos e instituciones y será muy difícil que México regrese a ser el país que era.

¿Qué queremos? Sensibilidad, cercanía y que hagan cumplir la Ley, ni un periodista menos dejando a familias desamparadas por el simple hecho de hacer su chamba, ni una institución más golpeada y debilitada y sobre todo un firme respeto a la libertad de expresión y diversidad de ideas.

Como lo mencioné en mi artículo anterior, desde cualquier frente podemos aportar un granito de arena para transformar nuestro país, por ello, desde la máxima tribuna de Tabasco impulsaré una iniciativa para cuidar y proteger a nuestros periodistas, para que tengan prestaciones de Ley, una mejor calidad de vida y sobre todo para que su vida ni la de sus familias corra peligro.

Sin libertad de expresión, no hay democracia y sin democracia no hay futuro. Gobernar no es tarea fácil, pero tener la voluntad de hacerlo para todos y de la mejor manera, sí. Si no tomamos cartas en el asunto, la dictadura perfecta está a la vuelta de la esquina.

@PerezSoraya