Los del hoy, hoy, hoy creen que en la visita de Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo habrá que tomar decisiones. Es error, porque la renegociación del TLC exigirá de tiempo y muchas negociaciones.

Bien hizo el canciller Videgaray en explicar que la reunión de esta semana definirá la agenda para la entrevista Peña Nieto-Trump el próximo martes. Apenas, dijo, se decidirá la hora de ruta para las pláticas.

Si bien la línea de Washington la decide el mandatario norteamericano, la negociación es asunto de sus funcionarios, los cuales, hasta hoy todavía no toman posesión, pues no han sido ratificados por el Senado. Serenidad y paciencia.

Cuando México se levantó de la mesa

Al tomar posesión, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari hubo de buscar la reestructuración de la deuda con los bancos, principalmente norteamericanos, para lo cual fue enviada una misión integrada por los más connotados expertos financieros del gobierno de México.

Los enviados mexicanos se toparon con un grupo de banqueros poco dispuestos a negociar, dispuestos a no transigir y a no facilitar la reestructuración. Tras varios días de inútiles pláticas, los enviados anunciaron que regresaban a México por instrucciones de su gobierno.

Esa noche recibieron urgentes llamados de altos mandos del gobierno norteamericano, quienes les aseguraron que si regresaban a la mesa encontrarían mejor actitud. Así fue, cedieron los banqueros, se implementó el plan Brady y México vio reducida su deuda en 20 mil millones de dólares.

El optimismo de Carstens y Meade

Los índices inflacionarios, resultantes del gasolinazo y de la devaluación del peso por el efecto Trump, se han elevado a niveles que ya preocuparon a varios sectores de la sociedad mexicana y a no pocos servidores públicos.

Sin embargo, el gobernador del Banco de México Agustín Carstens explicó a los legisladores panistas que, si bien la inflación parece por momentos que se saldrá de control, en realidad poco a poco se irá asentando.

Con él coincidió el titular de Hacienda José Antonio Meade, quien asegura que la variable de la inflación se alteró temporalmente, que gradualmente se normalizará en niveles bajos. Ahora sí que su boca sea de profeta.

NOTAS EN REMOLINO

Han dejado claro el canciller Videgaray y el titular de Economía Ildefonso Guajardo que, a sabiendas de los efectos dañinos para México, están dispuestos a levantarse de la mesa de negociaciones con Washington si las exigencias son inaceptables... Uno de los ejecutivos de las empresas automotrices que se reunieron con el Presidente norteamericano Donald Trump reveló que les ofreció que no se hará nada que perjudique su competitividad . Lo que no dijo es qué entiende Trump por competitividad... Por aquello de que la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota no se decida, el PAN tiene otras opciones en la militancia mexiquense para la candidatura a gobernador del Estado de México, dijo Ricardo Anaya, dirigente del CEN... La dirigente nacional perredista Alejandra Barrales tiene la carta de Juan Zepeda, en caso de que Alejandro Encinas, una vez aprobada la Constitución de la Ciudad de México, se decida a abanderar al partido del sol azteca... Quien, como se dijo ya se vio, es el dirigente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador, presentó al grupo que coordinará el empresario Alfonso Romo para elaborar el plan de gobierno 2018-2024. La novedad es Esteban Moctezuma, quien fuera Secretario de Gobierno por un corto período al arranque del gobierno de Ernesto Zedillo...