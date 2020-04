Al finalizar el año, la Cuarta Transformación habrá generado 2 millones de nuevos empleos, según la oferta formulada por el presidente Andrés ­Manuel López Obrador hace tres semanas, en la presentación de su informe.

¿Una utopía? Casi 200,000 trabajadores serán contratados en lo que resta del 2020 por los consorcios que designe Fonatur para construir los primeros dos tramos del Tren Maya, que recorrerá la península de Yucatán.

¿Pleno empleo para el sureste del país? El Corredor Transístmico, que cruzará del sur de Veracruz hasta las costas oaxaqueñas, y la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, serán los otros megaproyectos que completarán casi la mitad de las fuentes de trabajo prometidas por el Ejecutivo federal. La edificación del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, requerirá mano de obra castrense.

Para las megaobras del sureste, el primer mandatario insistió en incorporar a compañías locales, además de las grandes firmas constructoras asentadas en la CDMX y Monterrey. Así ocurre, en efecto, al menos en dos casos, con la empresa tabasqueña Grupo Vázquez del Sur, que junto con la firma veracruzana Desazolves, Bordes y Dragados, presentaron propuestas económicas para los dos tramos licitados por Fonatur. Ambas compañías sureñas forman parte de un consorcio encabezado por la compañía catalana Construcciones Rubau.

Otras firmas tabasqueñas fueron integradas a sendos consorcios: Armadora Tabasqueña se alió con Grupo Cemza, asentado en Campeche, y Grupo Industrial Rubio está en el centro del grupo CRRC, al que se sumaron Aureus Capital, CICSA y la firma China Railway International Group para presentar una propuesta conjunta, por el tramo 2.

Grupo Rubio nació hace más de 70 años y participó en la construcción de la presa de Chicoasén y la hidroeléctrica Manuel Moreno Torres; mientras que CICSA acumula experiencia en grandes obras urbanas en el área metropolitana de la ­Ciudad de México, entre puentes, viaductos, pasos deprimidos y a desnivel, líneas y estaciones del metro, así como el entubamiento del río de los Remedios.

Para el primer tramo, CRIG acudió solo. Y no es la única empresa de capital chino interesada en el Tren Maya. Allí están China Railway Construction Corporation Ltd, en alianza con GIA+A; China Communications Construction Company Ltd, en el consorcio Lumat Tramo 1, con Mota Engil, y Powerchina International Group Ltd, en conjunto con la constructora mexiquense MM-Mex, que va por el tramo 2.

En tiempo y forma, avanza la asignación de los tramos 1 y 2 del Tren Maya. El primer tramo va de Palenque a Escárcega y el segundo llegará a Calkiní, en territorio campechano. Hace una semana, en la explanada de la sede de Fonatur y bajo un estricto protocolo sanitario, fueron recibidas las propuestas técnicas y económicas de 15 consorcios, que buscan adjudicarse el contrato.

En 10 días, a más tardar, se dará a conocer el fallo. La empresa ganadora será responsable de la elaboración del proyecto ejecutivo con base en la ingeniería básica que elaboró Fonatur. Entre otros trabajos, deberá emprender la construcción de la plataforma y las vías férreas, el suministro de materiales, las vialidades y el sistema de drenaje.

El inicio de las obras del tramo 2 está programado para el 12 de mayo. “Sólo si la autoridad sanitaria lo autoriza”, adelantó Fonatur, aunque insistió en que retrasar la megaobra implicaría retrasar la cascada de inversión, desarrollo y empleos que beneficiará al sureste de México. En lo que resta del año, la construcción de ese tramo de la megaobra requerirá más de 80,000 trabajadores. Esto ayudará a mitigar el desempleo causado por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Efectos secundarios

¿CONTRAPROPUESTA? Las cámaras afiliadas a la Coparmex propusieron a las organizaciones sindicales sumar esfuerzos y construir un gran acuerdo nacional para convencer al gobierno federal de otorgar recursos extraordinarios para soportar un “salario solidario”, aplicable sólo durante la emergencia. Y casi de inmediato, la administración lopezobradorista anunció un paquete dirigido a “empresarios solidarios”, casi todos mipymes. En medio, un grupo plural y diverso de pequeños empresarios y líderes sociales, conscientes de la urgencia de desplegar acciones que prevengan el desempleo masivo decidió enviar una carta abierta al presidente de la República y al Congreso de la Unión.

INCIDENCIA. La contingencia obligó a la suspensión de “actividades no esenciales”, lo que ha generado una ominosa derivación en la Ciudad de México: un incremento de la incidencia delictiva, particularmente las agresiones contra mujeres y los secuestros exprés. En Cuajimalpa, donde el alcalde Adrián Rubalcava declaró una política de cero tolerancia al crimen, han sido capturados dos violadores seriales y se ha evitado un linchamiento, mientras que dos menores de edad presuntamente abducidos fueron rescatados.

COLATERAL. Entre las comorbilidades que la autoridad sanitaria asocia a las defunciones provocadas por la enfermedad Covid-19 está el tabaquismo. ¿Y qué hay de aquellos que utilizan cigarrillos electrónicos y vapeadores? En Estados Unidos la FDA ha cambiado su postura sobre el impacto de vapear durante la pandemia del Covid-19, debido a que habían afirmado que su uso incrementaba los riesgos de tener complicaciones; no obstante, acaban de aceptar que el efecto que los químicos pudieran provocar a una persona infectada todavía no está plenamente comprobado, a diferencia de las enfermedades pulmonares provocadas por el consumo de cigarros.