Tal parece que las autoridades del nuevo gobierno empezaron a captar en qué consiste el Seguro Popular. Y ante la ausencia, en los hechos, de otro plan concreto para hacer de mejor manera las cosas, ya admitieron que tendrán que permitir que los procesos sigan fluyendo en lo que definen verdaderamente qué es lo que quieren hacer.

Por lo pronto, emitieron un comunicado donde informaron que el Seguro Popular mantiene su operación como esquema de financiamiento y de supervisión de la prestación de los servicios a la población afiliada. Lo que evidentemente no tenían claro es que el Seguro Popular no es otra cosa más que precisamente eso: un esquema de financiamiento y supervisión de los servicios para la población no asegurada.

En la última semana, a fuerza de necesidad y de presión, la titular del formalmente llamado Sistema Nacional de Protección Social en Salud, Ivonne Cisneros Luján, ha tenido que dar los pasos para reactivar el funcionamiento del organismo. Decidió de una vez port todas no detener más los recursos hacia las entidades y las instituciones de salud que llevan ya dos meses viviendo un caos y una enorme presión de parte de los pacientes sin atención ni medicamentos por esa parálisis causada a partir de la anunciada desaparición del Seguro Popular.

Lo más terrible es que no era por falta de recursos porque el presupuesto del SP quedó debidamente aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 y estaban ahí detenidos sin razón, esperando a que se decidiera cómo se iban a canalizar conforme los nuevos planes de la actual administración.

Ahora se puede confirmar que esos nuevos planes sólo han sido de palabra, no están realmente estructurados ni armados; y ante la terca realidad han tenido que retroceder y aceptar que, por lo pronto, el desmantelamiento del Seguro Popular se detiene.

La primera señal se dio la semana pasada cuando el organismo anunció que se empezaron a firmar los acuerdos de coordinación con los estados. Y en efecto, hubo una reunión con los secretarios de Salud. Según las fotos que difundió el SP pareciera que todos firmaron contentos y felices pero no fue así.

La realidad -nos informan- es que esa reunión se dio en completo desorden y desorganización absoluta; no contaban con los documentos, los anexos se elaboraron a las carreras, tenían errores, no había claridad sobre lo que se tenía que firmar, y al final terminaron firmando sólo 3 estados.

Esos acuerdos de coordinación se hacen bajo condiciones específicas para cada entidad, de acuerdo con sus necesidades y número de afiliados, y en los anexos se detallan los compromisos. La gran mayoría de secretarios terminaron llevándose los textos de los acuerdos para su revisión y firma posterior.

Sin embargo, en medio de todo esto, lo importante es que al menos por este año el Seguro Popular seguirá operando conforme lo establece la ley y las normas que lo rigen. Seguirá operando el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) para el primero y segundo nivel y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para enfermedades graves en hospitales de alta especialidad. Ya se verá que pasará para el 2020 pero por lo pronto este año el SP seguirá sin mayores cambios.

Consulta nacional en salud rumbo al PND

En la reunión en SP, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Pedro Flores Jiménez, convocó a los secretarios estatales de Salud a organizar mesas de trabajo por entidad para fortalecer la consulta nacional en materia de salud rumbo a la construir el Plan Nacional de Desarrollo.

