Quienes ya hemos caminado por el planeta sabemos que las crisis son inevitables, las epidemias siempre nos toman desprevenidos; siempre latentes, nunca estamos suficientemente preparados para ellas.

Los horrores vividos durante el mes de abril quiebran hasta al más rudo, el 2020 será recordado como el peor año de nuestras vidas, con excepción para algunos vivales que venden ventiladores, si no que le pregunten a la familia Bartlett ¡detengan el mundo que me quiero bajar! Mis nobles amigos pensarán, ya no lo dejen subir.

Una pandemia siempre nos abruma, desde el fiestero irredento, hasta los que disciplinadamente nos encerramos; para algunos siempre habrá motivo para salir de casa, burlar al virus es la misión, ¿o no?, querida Claudia.

No han entendido, el único refugio seguro es la caverna, ese sitio oscuro donde podemos descansar y aislarnos de los otros: los contagiados.

El pico de la epidemia se avecina, hospitales saturados y la población harta del encierro y temerosa del contagio espera con ansiedad que pase la tormenta.

Salvo mínimas, pero muy trágicas excepciones, la mayoría quiere vivir, tener salud y regresar a una vida activa, a la cual podemos añadirle lo que esta crisis haya aportado.

La aprobación del fármaco remdesivir por parte de la agencia reguladora estadounidense es una buena noticia, ojalá sea el principio de una cura para la epidemia y nos permita retornar en breve a la normalidad. No es bueno para la salud oír diariamente al merolico López-Gatell, si no me mata el virus, lo hará su sonsonete.

Finalmente, quiero mencionar que el sistema de mensajería del CIS de la Cofepris resultó más eficiente de lo que esperaba, en particular agradezco a la ingeniera Karla García. No omito comentar que como usuario de la Cofepris el CIS ha sido una pesadilla recurrente; así que enhorabuena por el nuevo sistema. Como decía aquel: lo bueno también son noticias.

Palabras llanas

Algo pasa en Hidalgo que el secretario de contraloría, César Román Mora, quien violenta los derechos de los presuntos responsables de la resolución DGR/007/2019, quizá no se ha enterado que se encuentran suspendidos plazos y términos en el Tribunal de Justicia Administrativa y en el Poder Judicial federal. ¿La premura en la ejecución de la resolución será eficiencia o temor a que sea vencida en otras instancias?

Hasta la próxima, querido lector, cuídese mucho del pico de la epidemia, ya casi la libramos.

Twitter: @ErosalesA