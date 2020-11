No hay duda que el mundo hoy es distinto al que existía antes de la pandemia y, si bien la atención del gobierno y la sociedad se enfoca a la atención de su impacto inmediato, vale la pena detenerse a reflexionar sobre el largo plazo, es decir, lo que vendrá después.

Ya antes de la pandemia el mundo experimentaba cambios dramáticos. Uno de ellos es el avance acelerado en inteligencia artificial, digitalización, genética, medicina, comunicaciones y otras áreas, que transforman cómo trabajamos, consumimos, aprendemos y nos relacionamos. El impacto es tan profundo que se habla de una nueva revolución industrial. La pandemia vino a acelerar esta transformación. Quizá el caso paradigmático, aunque no el único, es el uso de tecnologías para conectarnos y trabajar remotamente. Cierto, algunas organizaciones ya usaban estas tecnologías, pero era más bien algo excepcional en el trabajo diario y no afectaba a la mayoría de las personas. De manera similar, muchas instituciones educativas ofrecían ya programas y cursos en línea, cosa que se ha vuelto la norma. Millones de empresas, desde grandes conglomerados hasta microempresas, entendieron que la disyuntiva estaba entre entrar al mundo digital y ofrecer sus productos en línea o morir, adaptándose a lo primero. La pandemia aceleró la innovación, no sólo en lo que se refiere al desarrollo de vacunas y tratamientos, sino a las herramientas que hacen posible esta transformación económica.

La pregunta es si regresaremos a la anterior manera de hacer las cosas cuando termine la pesadilla o algunos de los cambios que llegaron a quedarse. Sin duda podremos regresar a muchas de las actividades presenciales que todos extrañamos, pero todo indica que el mundo será distinto. Podremos regresar a trabajar en oficinas, talleres o fábricas o estudiar en escuelas y universidades, pero aun si el virus se logra controlar y no se requiere tanto distanciamiento social, probablemente persistirá un componente importante de trabajo o estudio a distancia. Esto debido a que quedó demostrado que es posible y que, en muchos casos, puede redundar en mejoras en productividad, facilitar el contacto e intercambio de ideas a pesar de la distancia, ampliar mercados y expandir oportunidades, aunado a beneficios como mayor flexibilidad para combinar la vida del trabajo con la del hogar, evitar tiempos de traslado e incluso, reducir la huella de carbono de la actividad humana.

Por otra parte, la pandemia y la crisis aceleraron disrupciones y desigualdades que afectan particularmente a quienes no han podido adaptarse a las nuevas condiciones. La alarmante brecha digital, presente ya antes de la pandemia, se volvió catastrófica para quienes no pudieron trabajar o estudiar a distancia por carecer de las herramientas tecnológicas o Internet, o porque su actividad no puede hacerse a distancia, afectando su desarrollo de largo plazo y, en ciertos casos, exponiéndolos a mayor riesgo de contagio. Igualmente, algunas empresas, organizaciones y sectores no han podido adaptarse a las nuevas condiciones y sufren las consecuencias.

¿Qué sigue? Evidentemente, aún hay mucho qué atender en el corto plazo y la pandemia sigue causando estragos. Su manejo ha sido deficiente en México como muestra el elevado número de muertes y alta letalidad en comparaciones internacionales, aun usando las cifras oficiales que subestiman el impacto. La contracción económica ha sido particularmente severa y las acciones para mitigarla débiles.

No basta con salir moderadamente bien librados. La pandemia aceleró cambios profundos que ya ocurrían. La capacidad que tenga México de adaptarse a éstos determinará si avanzamos hacia un país más rico y con mayor desarrollo económico y social o acabamos como promesa fallida. Todo indica que el futuro será de los países inmersos en la sociedad del conocimiento, que valoran la innovación y la ciencia, que generan un entorno propicio para la actividad económica, que trabajan a favor de la igualdad de oportunidades y que se prepararan para enfrentar los retos del futuro como es el cambio climático. Si continuamos anclados al pasado, rehenes de grupos y sectores anquilosados, contrarios a la adopción de tecnologías sostenibles, a una educación y a modos de trabajo congruentes con los retos del futuro, estaremos inhibiendo una transformación posible hacia un país más próspero y más justo, condenándolo, en cambio, a un desarrollo mediocre.

*Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

@GustavoMerinoJ