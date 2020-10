La austeridad en el gasto público que pregona este gobierno es un subterfugio. Ha llevado al dispendio y malgasto, ya que responde exclusivamente a la agenda política del presidente sin un análisis de eficiencia para su asignación, beneficio de sus programas y rentabilidad de proyectos. Los recursos liberados con la supuesta austeridad se trasladan a financiar los tres inviables proyectos de infraestructura, son dilapidados en Pemex y se canalizan a apoyos clientelares con un fin electorero.

La canibalización del sector público inició con el recorte de sueldos de los mandos medios y altos, con cancelar estructuras en la burocracia sin mayor evaluación y análisis y al prohibir laborar por 10 años en el sector donde se haya desempeñado el funcionario público. El resultado ha sido una pauperización del capital humano gubernamental a tal grado que hoy se tiene un gobierno que no puede operar con eficacia las tareas que le son propias.

La última acción antropófaga ha sido el empeño de suprimir 109 fideicomisos. Algunos ejemplos preocupantes son la cancelación del Fonden), los 65 fondos destinados a ciencia y tecnología, el fideicomiso de financiamientos a mipymes y emprendedores y el Fondo de Gastos Catastróficos. El objetivo es adueñarse de 68,000 millones de pesos para disponer libremente de ellos. ¿El pretexto?: “Hemos detectado corrupción y aviadores en los fideicomisos”. Pero no hay ni una sola prueba o denuncia al respecto. Legalmente el fideicomiso es un compromiso contractual constituido con fondos públicos, privados o internacionales. Asegura con reglas claras la no discrecionalidad para que los recursos se destinen al fin estipulado. Una ventaja es que pueden ser multianuales, o sea, no dependen del ciclo anual presupuestal del gobierno. Su gobernanza es muy transparente, además de que ya no tienen secreto fiduciario. Están sujetos a una escrupulosa rendición de cuentas y son fiscalizables por la ASF. Su eliminación es ilegal porque el gobierno estaría confiscando recursos que no le pertenecen, aunque en un inicio haya aportado parte de ellos. Al ser el fideicomitente pierde la propiedad, porque son para destinarse al fin específico. Como muchos recibieron donaciones y aportaciones de entidades y fundaciones privadas e internacionales, habrá demandas y amparos.

El presidente y su secretario de Hacienda han declarado que los apoyos seguirán llegando a los beneficiarios, pero ahora de manera directa por parte del gobierno. Mienten: es evidente que, al tener una bolsa de 68,000 millones de pesos para repartir sin reglas específicas, sin fiscalización y con total discrecionalidad, se destinarán a acciones electoreras.

Es una visión miope pensar que el desmantelamiento del sector público fortalece el poder omnímodo. Es suicida, los gobiernos autócratas tarde o temprano terminan mal con un costo enorme para la sociedad, con instituciones colapsadas y un estado de derecho erosionado. México está en esa ruta. Urgen contrapesos. La elección del 2021 está a la vuelta de la esquina.

