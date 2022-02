Una hora, concedió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los representantes de los informativos que acudieron ayer al Salón Tesorería. La agenda impedía que concediera más tiempo para su programa de los miércoles, pero aun así mantuvo la sección "¿Quién es quién en las mentiras de la semana", que ha convertido a Elizabeth Vilchis en una presencia incómoda.

Esta vez, empero, las molestias serían para los huéspedes de Palacio Nacional. El equipo de Jesús Ramírez Cuevas ya estaba enterado de que un bloque de reporteros preparaba una irrupción, en seguimiento a las protestas que las fuentes del Congreso de la Unión protagonizaron, el pasado martes 15.

El Ejecutivo federal anunció que se retiraría a las 8:15 horas y que entre las 10:00 y las 14:00 horas realizaría una gira de supervisión en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. De Santa Lucía, sin escalas, se trasladaría a la terminal 1 del AICM para abordar un vuelo a Tijuana, donde iniciará una gira que concluirá el próximo domingo, en Sonora.

Pasaban las 9:30 horas y AMLO daba respuesta al tercer “interlocutor” que participó en la Mañanera. “Ahora sí, nos vemos porque si no, ni un café me voy a tomar”, cortó. Dos horas después llegó a la nueva terminal aérea, pero no tuvo tiempo para supervisar el avance de las obras que dentro de un mes deberán quedar concluidas.

En el lugar estaban un equipo de filmación y Epigmenio Ibarra, con quienes grabó una serie de promocionales que la Presidencia de la República pretende pautar, no obstante la veda impuesta por el Instituto Nacional Electoral, en vísperas de la consulta sobre la revocación de mandato.

La suspensión de las campañas gubernamentales inició el viernes 4 de febrero, de acuerdo a lo estipulado en el oficio UNMC/DGNC/1202/2021, signado por José Rafael Márquez Meza, director general de normatividad de comunicación de la Secretaría de Gobernación.

Entre las obras en curso, están las adecuaciones a las vialidades que conectarán a pasajeros y trabajadores con el AIFA. A pesar de los avances de los proyectos —a cargo de la SICT, Sedena, Fonadin y los gobiernos de la CDMX y el Estado de México— era prácticamente imposible que la comitiva presidencial llegara a tiempo para abordar el vuelo a la ciudad fronteriza.

La vulnerabilidad del aparato de comunicación gubernamental ha quedado expuesta en los últimos días. Y simultáneamente han comenzado a circular rumores ominosos, principalmente en las redes sociales. Ayer, en lo particular, sobre el vuelo de helicópteros militares, que presuntamente habrían trasladado a pasajeros importantes al Hospital Central Militar. “Hay otros tres helicópteros artillados volando en la zona”, decían los reportes, sin mayor sustento.

La estrategia de desinformación, en curso. Pero la campaña propagandística de la Cuarta Transformación avanza sin tregua. En ambos casos, no habrá veda que valga.

Efectos secundarios

¿AUTONOMÍA? Después de que la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, respondiera públicamente a la carta que le envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió un llamado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Al cierre de este espacio, no había información sobre el encuentro.

RELEVACIONES. Grupo Vidanta no es contratista del gobierno de la República. Su presidente, Daniel Chávez Morán, funge como “supervisor honorario” del Tren Maya. A raíz de la confirmación de esa información, surgen evidencias de las contribuciones del empresario mazatleco a la megaobra: “ha sido un negociador en privado tanto del cambio de trazo como de la expropiación de terrenos para la obra entre los hoteleros”, refieren empresarios del ramo. También ha intervenido en la planeación del aeropuerto de Tulum, y recientemente en la propuesta de transformación de los tres terrenos de Calica y el puerto de Punta Venado, frente a Playa del Carmen en un proyecto turístico que abrirá grandes oportunidades de negocio para los desarrolladores turísticos de la zona.

PREPARATIVOS. La directiva de la empresa estadounidense Vulcan Materials ofreció hoy información a sus inversionistas sobre los ingresos de sus filiales al cierre del cuarto trimestre del 2021 y anunció cambios en su estructura directiva. Entre los riesgos e incertidumbres que contempla están "las recientes medidas adoptadas por el gobierno de México con respecto a la propiedad y las operaciones de Vulcan en ese país" y "el impacto de futuras acciones reguladoras o legislativas". Pendiente quedó su respuesta al emplazamiento de que conviertan su yacimiento de materiales pétreos en Playa del Carmen en un centro turístico acorde al trazo del Tren Maya. Y del traslado de su reserva, ni hablar.

rrg