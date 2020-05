Ha calculado el Banco de México una caída de 8% en la economía nacional y la posible pérdida de más de un millón de empleos formales, más los empleos perdidos en la economía informal.

La irritación es el sello de la reacción en los despachos gubernamentales, actitud que podría indicar que el Gobierno de la República no acepta la realidad o que, como antes, “seleccionan” qué información llega al inquilino de Palacio Nacional.

Lenta será la recuperación, advierten, pero no se podrá disimular el páramo que deja la hemorragia de empleos formales e informales. Y nos recordarán que páramo es un terreno yermo, desolado y desamparado.

Faccioso intento para controlar las elecciones

A propósito de quién sabe qué, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial su convocatoria para una consulta para elaborar una norma para la organización de elecciones en los tres niveles de gobierno.

El INE reacciona airado. Con razón, pues no tiene facultades Economía para normar elecciones. Uno supone que lo sabe el Jurídico de la Secretaría que elaboró el documento.

Si uno cree que en México nada ocurre sin la voluntad presidencial, puede concluir que Economía solo cumple órdenes, pero ¿una norma oficial para elecciones? Quizá los renglones torcidos o una maniobra indigna del talento político de Palacio.

Turismo: supongamos un abrelatas

Una apócrifa historieta decía que un grupo de náufragos en una isla desierta rescataron del mar una caja con latas de alimentos. Hicieron mil intentos de abrirlas, hasta golpearlas con piedras y nada.

Alguno, economista, afirman los malquerientes, dijo: “Estamos enfocando mal el problema, a ver, antes que nada, vamos a suponer que tenemos un abrelatas”. Vino a la memoria al escuchar los grandes planes del titular de Turismo, Miguel Torruco.

La gran apuesta, por ahora, es el turismo nacional. Curiosa apuesta, pues no saben la dimensión del daño causado por la crisis económica en las clases medias. Empobrecidas, difícilmente las clases medias harán turismo.

Notas en remolino

Más allá de su obsesión por cuantificar las fortunas de los más ricos, Alfonso Ramírez, dirigente nacional de Morena, hizo una extraña convocatoria a la Concamin. Propuso convocar a un acuerdo para la reactivación económica. ¿de parte de quién?... Más práctico el Consejo Coordinador Empresarial recordó a los senadores que están pendientes de actualizar casi una docena de leyes, sólo para cumplir con el T-MEC. No contengan la respiración, por favor... No es por intrigar, pero ¿sabrá el gobernador Rutilio Escandón que, en la zona de los Altos de su estado, Chiapas, denuncian ONG una inminente hambruna?... Falló la Suprema Corte de Justicia a favor de la Comisión Federal de Competencia y no tendrán que rebajarse los sueldos los comisionados. Serenos, una golondrina no hace verano... Vaya tunda al CIDE con el recorte de 75% de presupuesto. No lo censuran, no lo cierran, sólo quieren aniquilarlo por inanición... Mi querida Ciudad Juárez desde hace dos años volvió a ensangrentarse. Ah, pero el gobernador Javier Corral está ocupado en sus vendettas...