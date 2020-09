“Si les bloqueamos sus exportaciones a Estados Unidos, seguramente que lograremos tener la atención del gobierno de México para exigirle que aplique sus leyes laborales”, dijo el presidente de la AFL-CIO, la central obrera norteamericana.

El poderoso dirigente sindical anunció que, junto con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, ya estudian la presentación de una demanda ante las instancias del T-MEC.

No es amago electorero, es treta para forzar a México a que acepte la supervisión norteamericana en las empresas mexicanas que rechazaron en 2018. Karma is a bitch, dirá Luisa María Alcalde, titular del Trabajo.

Alianza federalista, tanto para Palacio

Reunidos en Chihuahua, los gobernadores de la plural Alianza Federalista escucharon a su anfitrión, el mandatario Javier Corral Jurado, dictar el acta de defunción de la Conago.

Reunidos los nueve “federalistas”, pues Aguascalientes envió representante, discutían la tarde de ayer 7 de septiembre, cómo enfrentar, no confrontar, aclaró Corral, para dialogar con la Federación de exigencias de las crisis sanitaria y económica.

De facto, pues, se fractura la Conago. Quizá tengan razón los “federalistas”, pero sin quererlo le hacen un favor a Palacio Nacional, pues ya no tendrá que enfrentar un frente sólo de mandatarios estatales.

Sin fondeo, al caño iniciativas opositoras

Esta tarde se presentarán los presupuestos y premisas fiscalas para 2021. Lo hará el titular de Hacienda, Arturo Herrera, en la Cámara de Diputados y, hasta anoche, nada hacía suponer que se alterarán las premisas draconianas de la austeridad.

Por eso es un error que los dirigentes y legisladores de oposición anuncien y propongan iniciativas grandiosas para resolver los problemas de la nación. Desde bajar el IVA, el ISR, hasta establecer el seguro de desempleo.

Parecen tener la cabeza en las nubes. Creen que la mayoría de la gente no se ha enterado de la crisis económica y de la falta de dinero en el gobierno de la República. Tranquilamente, Herrera podrá citar a un clásico: “no traigo cash”.

Notas en remolino

Sólo la ingenuidad puede aceptar la viabilidad legislativa de la iniciativa anunciada por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, de reducir el financiamiento a los partidos. Sabe, y sabe bien, que ya empezó constitucional y legalmente el proceso electoral del 2021 y ninguna ley relacionada con lo electoral puede discutirse en el Congreso, menos aprobarse... Nada nuevo, las presiones reveladas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar. Este espacio publicó en su momento el descolón que recibieron los enviados del presidente Calderón. Las presiones son como el calor, quien no lo aguante, que se salga de la cocina... Ya informó la gente de María Luisa Albores, titular de Semarnat, que no se ha emitido el certificado de impacto ambiental del Tren Maya porque Fonatur no ha entregado documentación pendiente.... Dijo el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, después de estar en Palacio Nacional, que habrá “foro abierto” para dialogar sobre el paquete de ingresos. ¿Para qué, si el Ejecutivo no quiere aumentar impuestos?... Pronto averiguarán los candidatos a dirigir Morena si su fundador, hoy presidente de la República, quiere un partido hecho y derecho...