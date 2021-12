Confirman en Estados Unidos la razón que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador al insistirle a la Casa Blanca por una reforma migratoria que, como les advirtió, resolvería su problema de falta de mano de obra.

La buena noticia es que en medios estadunidenses confirman la información de que, aunque la economía se recupera de la crisis por la pandemia, en muchas empresas aumenta el número de vacantes que no pueden ser cubiertas.

La mala noticia es que la popularidad de Biden está a la baja y 2022 es año de elecciones legislativas y ningún republicano le dará a la Casa Blanca el trofeo político de une reforma migratoria, sólo nos dirán: ¡Lástima, Margaritou!

¡Horror! Misóginos en el gabinete

En conferencia de la presidenta de la mesa directiva del Senado Olga Sánchez Cordero, con gran vehemencia relató sus experiencias de discriminación de género durante el tiempo que fue Secretaria de Gobernación.

La exministra de la Suprema Corte de Justicia aclaró que nunca recibió trato así del Presidente, pero sí de varios funcionarios del gabinete que rutinariamente ignoraran sus opiniones y cuestionaban su capacidad profesional.

Tristemente la queja de la ex titular de Gobernación será sólo una queja a ser ignorada, callarán las senadoras, diputadas, todas las mujeres de la política, pues antes que la solidaridad de género está la conveniencia política. Por eso nada cambia.

Frente, ¿versión del Grupo San Ángel?

Ante la visible fragilidad de la alianza opositora, víctima de la condición humana de sus integrantes expuesta por las maniobras del titular de Gobernación Adán Augusto López y la debilidad de Va por México, se formó un Frente Cívico Nacional, un intento de unir a la oposición al régimen lopezobradorista en la sociedad civil.

Aunque la 4T presuma descubrir el agua tibia, el antecedente de intento similar fue el Grupo San Ángel que reunió personajes de todas las tendencias para impulsarla democratización en los años noventa.

Ojalá y el frente registre que aquel grupo fracasó porque prevalecieron los prejuicios partidistas y que, aunque presume, hubo transición porque de cualquier manera tanto Salinas como Zedillo sabían que el sistema priísta se agotaba. Hoy el oficialismo se cree ungido por Yavé.

NOTAS EN REMOLINO

Apenas tome posesión, la virtual nueva gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez tendrá que lidiar con la alta inflación que, temporal o no, presionará las alzas en tasas de interés, tan detestadas por Palacio Nacional… ¡Acabáramos! Resulta que la distribución de medicamentos por los militares empieza en Nayarit, pero ¡como plan piloto!... Para estudio de especialistas en sicología el lamento de la Secretaria General de Morena de que sin el fundador del partido en la dirigencia nacional hay un gran vacío… Los diputados morenistas acusan de conflicto de intereses, enriquecimiento y todo lo que se les ocurra a los titulares de alcaldía de CDMX, de la oposición, claro, faltaba más… Escribió Hana Arendt de los autoritarios: “Ellos no necesitaban hechos ni información; tenían una “teoría” y todos los datos que no encajaban eran negados o ignorados” …