A pesar del optimismo de la versión ejecutiva de las mañaneras leída por el presidente de la República, hay un hecho que resalta en los 100 primeros días de su administración: la desconfianza, la cual suele conducir a cometer errores.

En noviembre del 2000, el saliente titular de Hacienda, José Ángel Gurría, le advirtió al equipo de transición foxista que en el 2001 habría en Estados Unidos una recesión económica y sugirió incluir un déficit presupuestal para mantener la tendencia de crecimiento que traía la economía.

La macroeconomía, les dijo, da margen para un déficit hasta de 2 por ciento. Tendrían casi 200,000 millones de pesos para el gasto y así sortearían la recesión norteamericana. Desconfiados, no le creyeron. Hubo recesión en Estados Unidos, la economía mexicana apenas pudo crecer 2 por ciento. Y hasta la fecha.

Infraestructura: ¿hay futuro?

Un fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en estricto rigor canceló un proyecto para llevar agua de Jalisco a Guanajuato. Así, hay muchas obras de infraestructura que no pueden hacerse por litigios.

El ejemplo de la termoeléctrica de Huexca sirve para ilustrar cómo está en riesgo el suministro de gas para las zonas industriales de la República y con ello se arriesga que las metas sexenales de crecimiento se queden sólo en el papel.

Cierto, los derechos de vía de esos cinco ductos nunca fueron negociados como era la práctica en el oscuro pasado neoliberal, pero este gobierno habrá de encontrar la fórmula de tener contenta a la clientela partidista y a la vez construir la infraestructura que necesitará la 4T.

¿Desmantelan la democracia?

Difícil, dice el lugar común, ser profeta, sobre todo del futuro, pero el hecho es que aún no sabemos el perfil que tendrá el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de 12 meses, para no hablar de mitad de sexenio.

Por supuesto que hay que criticarle lo que, a juicio de cada quien, no se haga bien, pero no hay que exagerar los rencores y malquerencias que siempre dejan como saldo las derrotas electorales en el ánimo de los adversarios del presidente.

Pero no caigamos en las celadas que intereses externos nos tienden, como ese articulista de un think tank neoyorquino que afirma que el actual presidente “ha empezado a desmantelar la democracia mexicana”.

Por ahora, eso suena a despropósito.

NOTAS EN REMOLINO

¡Por favor! ¿De verdad la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, cree que Aurelio Nuño es el mejor interlocutor para la reconstrucción del PRI? Caray, es como hablar con los que quemaron la casa... Veremos en junio si el presidente López Obrador hablaba en serio al decir en Puebla que “el gobierno no tiene partido”. Interesante, porque están tan peleados los morenistas que hasta pueden perder la gubernatura... Ya anunció el titular de Hacienda, Carlos Urzúa, que en unos días se dará a conocer la estrategia para rescatar a Pemex... Por cierto, nadie ha confirmado la afirmación que se advirtió a los industriales de que reduzcan sus pedidos de gas, porque no habrá suficiente... Con todo respeto a personas cuya inteligencia respeto. Sólo faltaba que nuestra histórica confrontación de liberales contra conservadores tuviera matices de —¿cómo dicen?— “posmarxismo”... La secretaria de Energía, Rocío Nahle, debe apurar el tema de la Comisión Reguladora de Energía, si no quiere que la parálisis en que está venga a perjudicar todos los programas del gobierno lopezobradorista... ¿Ahora cuánto cobrarán los miembros del GIEI? Es pregunta.

